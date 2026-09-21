قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معاه حشيش وأيس.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة على زوجها دون وجه حق
رئيس غرفة الحبوب: طرح 500 طن قمح أسبوعيًا لكل مطحن يهدئ السوق
التعاون الخليجي: الشراكة الخليجية الفرنسية ركيزة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار
مدبولي: استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية «ضرورة»
رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات: مصر لديها رصيد من القمح يكفي 7 أشهر
وزير الدولة للإعلام لرؤساء تحرير المواقع الإخبارية: الصحافة الرقمية مكون أساسي في منظومة الإعلام المصري
عضو شعبة الزيوت: خطة لتوفير مخزون استراتيجي لتجاوز اضطرابات الأسواق
عضو شعبة الزيوت: أسعار الزجاجات مستقرة منذ 3 أو 4 أشهر
القدس: 1678 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال يومين.. وتصعيد لفرض وقائع جديدة داخله
الشربيني يُحفز لاعبي منتخب الشباب.. ووائل رياض يؤكد الجاهزية لتصفيات شمال أفريقيا
حرب التسريبات تشتعل بين الشناوي ومنتخب مصر.. هل تنهي الإصابة الخلاف مع حسام حسن؟
«الدكتورة قالت لي وكانت حاجة صعبة جدًا».. عمرو يوسف يكشف تفاصيل تلقي خبر إصابة كندة علوش بالسرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: تصريحات وزير الري أعادت وضع أزمة سد النهضة في إطارها الحقيقي

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بشأن ملف سد النهضة، مؤكدًا أن ما طرحه الوزير يوضح طبيعة الأزمة وأبعادها، خاصة في ظل ارتباط ملف السد بصورة مباشرة بالموارد المائية التي تعتمد عليها مصر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إن حديث وزير الري يحمل أهمية كبيرة، مشيدًا بخبرته العلمية وطريقة تناوله للملف، ومعتبرًا أن التصريحات التي تناولت السد قدمت ردًا على ما وصفه بالرواية الإثيوبية بشأن المشروع.

وأوضح موسى أن أزمة سد النهضة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف سياسي بين دول، وإنما باعتبارها قضية تتصل بالمياه واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن أي ترتيبات تتعلق بمياه النيل تنعكس بصورة مباشرة على مصر، نظرًا لاعتمادها الأساسي على النهر في توفير احتياجاتها المائية.

أحمد موسى: السد مقام على نهر دولي

وانتقد الإعلامي ما وصفه بمحاولات التعامل مع سد النهضة باعتباره شأنًا داخليًا يخص إثيوبيا وحدها، مؤكدًا أن موقع السد على نهر دولي يجعل أي إجراءات مرتبطة بالملء أو التشغيل ذات تأثير يتجاوز حدود الدولة التي أقيم فيها المشروع.

واستخدم موسى تعبير «سد الخراب» في وصفه للمشروع، مجددًا اعتراضه على ما يعتبره إجراءات منفردة مرتبطة بالسد، ومؤكدًا أن التعامل مع الأنهار الدولية يختلف عن إقامة أي منشأة مائية داخل حدود دولة واحدة، بسبب ارتباطها بحقوق ومصالح دول أخرى تشترك في المورد المائي.

وأشار إلى أن مصر تتابع تطورات الملف باعتباره أحد أبرز الملفات المرتبطة بأمنها المائي، وأن موقفها يقوم على ضرورة الحفاظ على حقوقها في مياه النيل، إلى جانب أهمية وجود قواعد واضحة تحكم عمليات تشغيل السد والتعامل مع فترات الجفاف.

موسى يشيد بطرح وزير الري

وأشاد أحمد موسى بالطريقة التي تناول بها الدكتور هاني سويلم ملف سد النهضة، معتبرًا أن الطرح المصري يركز على الجوانب العلمية والفنية والقانونية للقضية، ويضعها في إطار أوسع يتعلق بإدارة مورد مائي مشترك بين عدة دول.

وأوضح أن عرض الحقائق المتعلقة بالسد على المستوى الدولي يمثل جزءًا مهمًا من إدارة الأزمة، خاصة مع استمرار الحاجة إلى التوصل لترتيبات واضحة بشأن التشغيل والملء، بما يراعي مصالح جميع الأطراف ولا يؤدي إلى الإضرار بدول المصب.

وأكد موسى أن مصر تتمسك بحقوقها المائية، وأن قضية النيل تظل من الملفات التي تحظى بأهمية كبيرة على المستوى الرسمي والشعبي، في ظل ارتباطها باحتياجات المواطنين ومختلف القطاعات داخل الدولة.

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع ملف سد النهضة يتطلب وضوحًا في المواقف، إلى جانب استمرار التحركات الرامية إلى حماية المصالح المائية المصرية، والوصول إلى قواعد مستقرة وواضحة للتعامل مع السد مستقبلًا.

أحمد موسى صدى البلد إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم

التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

ترشيحاتنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يلتقي سفيرة مصر لدى سنغافورة قبيل سفرها لتولي مهام منصبها

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يبحث التوسع في الاستثمارات النمساوية وتأسيس منطقة لوجستية بمحور قناة السويس

رئيس الوزراء

وزارات تتحرك لـ خدمة المواطن.. 24 ساعة تكشف أبرز الخدمات على طاولة الحكومة

بالصور

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة
قبل النوم في الجو الحار.. 5 أخطاء بتخليكي تصحي مرهقة

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك
برج الحوت.. 5 أشياء لا يفعلها إلا عندما يفقد ثقته فيك

عكس الشائع.. زيت النخيل يمتلك فوائد صحية عديدة أبرزها منع السرطان

زيت النخيل
زيت النخيل
زيت النخيل

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد