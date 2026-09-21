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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الزيت والسكر.. وكرتونة البيض تتخطى 111 جنيها.. أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم الإثنين في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية اليوم الأحد 21 سبتمبر 2026 حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض داخل الأسواق المحلية حيث ارتفعت أسعار الزيت والسكر والأرز بينما تراجعت أسعار العدس والفول والمكرونة وسجلت كرتونة البيض ارتفاعا جديدا لتتخطى حاجز الـ 110 جنيه.

أسعار البيض اليوم

كرتونة البيض العادية سجلت 111.66 جنيه بزيادة 3.91 جنيه
سعر البيضة الواحدة البيضاء سجل 4.36 جنيه بتراجع 9 قروش
سعر البيضة الواحدة الحمراء سجل 4.50 جنيه بتراجع 14 قرش
 

أسعار البيض في مصر اليوم

كرتونة البيض البلدي 30 بيضة سجلت 126.32 جنيه بتراجع 2.37 جنيه
سعر البيضة الواحدة البلدي سجل 5.01 جنيه بتراجع 20 قرش

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

العدس المعبأ الصحيح سجل 61.25 جنيه للكيلو بتراجع 5.99 جنيه
المكرونة المعبأة 400 جرام سجلت 24.70 جنيه بتراجع 3.28 جنيه
الفول المعبأ سجل 62.01 جنيه للكيلو بتراجع 1.68 جنيه
 

المكرونة السائبة سجلت 25.49 جنيه للكيلو بتراجع 84 قرش
 

شاي العروسة 40 جرام سجل 10.58 جنيه بتراجع 28 قرش
 

شاي ليبتون 40 جرام سجل 12.56 جنيه بتراجع 28 قرش
 

الدقيق المعبأ سجل 25.43 جنيه للكيلو بتراجع 23 قرش

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

زيت الذرة 1 لتر سجل 124.61 جنيه بارتفاع 5.98 جنيه
زيت عباد الشمس 1 لتر سجل 104.50 جنيه بارتفاع 3.37 جنيه
العدس المعبأ الصحيح سجل 70.17 جنيه للكيلو بارتفاع 2.93 جنيه
 

أسعار البقوليات

عدس أصفر معبأ سجل 70.42 جنيه للكيلو بارتفاع 2.50 جنيه
السكر المعبأ سجل 34.98 جنيه للكيلو بارتفاع 74 قرش
الفول المجروش سجل 62.78 جنيه للكيلو بارتفاع 68 قرش
الشاي الكيلو سجل 236.78 جنيه بارتفاع 88 قرش
الأرز المعبأ سجل 35.26 جنيه للكيلو بارتفاع 24 قرش

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق سعر كيلو السكر اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر زيت الذرة اليوم سعر الأرز اليوم

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