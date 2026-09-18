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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع اليوم.. تحركات جديدة في الأرز والفول والسكر والزيوت

سكر
سكر
محمد صبيح

تشهد أسعار السلع اليوم تحركات متفاوتة في الأسواق، خاصة أسعار الأرز والفول والسكر والزيوت، بالتزامن مع تحديث بيانات أسعار السلع الأساسية المسجلة في الجمعة 18 سبتمبر 2026. وتوضح البيانات وجود تغيرات محدودة في أسعار عدد من المنتجات الغذائية التي تمثل جزءًا أساسيًا من احتياجات الأسرة المصرية.

أسعار الأرز والفول اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم متوسط 34.84 جنيه للكيلو، متراجعًا بنحو 13 قرشًا، بنسبة انخفاض بلغت 0.37%، بينما تراوح سعر كيلو الأرز بين 31.99 جنيه و38.58 جنيه.

وبالنسبة إلى أسعار الفول اليوم، بلغ متوسط سعر الفول المعبأ نحو 62.89 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 33 قرشًا، بنسبة 0.53%. كما ارتفع سعر الفول المعبأ المجروش إلى نحو 63.54 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 2.26 جنيه، وبنسبة 3.69%.

سعر السكر اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سكر التموين

بلغ متوسط سعر السكر المعبأ اليوم نحو 35.05 جنيه للكيلو، مرتفعًا 65 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت 1.89%. وتراوح سعر السكر بين 34.08 جنيه و36.13 جنيه للكيلو، وفق أحدث بيانات الأسعار.

أسعار الزيوت اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

سجل متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 101.19 جنيه، بزيادة طفيفة بلغت قرشين فقط، بنسبة 0.02%. كما سجل أحد أصناف زيت عباد الشمس نحو 102.46 جنيه للتر، مرتفعًا 1.29 جنيه، بنسبة 1.28%.

سعر زيت الذرة اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2026

وبلغ سعر زيت الذرة اليوم نحو 120.35 جنيه للتر، متراجعًا 1.25 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.03%، فيما تراوح السعر بين 118.57 جنيه و122.13 جنيه.

وتقدم هذه البيانات أحدث صورة عن أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة 18-9-2026، مع استمرار التفاوت بين المنتجات، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع بينما سجلت أخرى انخفاضات محدودة.

أسعار الأرز والفول اليوم سعر السكر اليوم أسعار الزيوت اليوم

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