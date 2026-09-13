تموين بني سويف يحرر 12 محضرا لمخالفات سلع منتهية الصلاحية

شنّت إدارة تموين البندر ببني سويف تحت قيادة عزه بسيوني مدير الإدارة حملة تموينية موسعة للمرور على الأسواق ومتابعة انتظام الحالة التموينية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 مخالفة منها حيازة سلع منتهية الصلاحية: تحرير محضر ضبط لشحنة تضم 26 علبة مبيدات زراعية مختلفة منتهية الصلاحية وتحرير 4 محاضر لعدم التزام المحال التجارية بإعلان أسعار السلع. وتحرير 7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية للمتعاملين مع الأغذية.
هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالة المحاضر للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.