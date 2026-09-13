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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف تحقق المركزين الثاني والرابع جمهوريًا في مبادرات الصحة العامة

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المحافظة حققت إنجازًا متميزًا في مبادرات الصحة العامة، بحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مبادرة دعم صحة الأم والجنين، والمركز الرابع جمهوريًا في مبادرة صحة المرأة.

وقال الدكتور هاني جميعة إن هذا الإنجاز يأتي نتيجة الجهود المخلصة التي يبذلها العاملون بإدارة المبادرات الرئاسية، والفرق الطبية بالوحدات الصحية والإدارات والمديرية، مؤكدًا تقديره لجميع العاملين على ما يقدمونه من جهود لخدمة المواطنين.

وأوضح أن مبادرة دعم صحة الأم والجنين تقدم خدمات قياس ضغط الدم والسكر، والكشف عن بكتيريا الزهري وفيروس الالتهاب الكبدي B وفيروس نقص المناعة المكتسب (HIV)، موضحًا أن هذه الأمراض يمكن أن تنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، وأن الاكتشاف المبكر يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجنين من الإصابة.

وأضاف أن محافظة بني سويف حققت كذلك المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مبادرة صحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث يتم إجراء الفحص المبدئي بالوحدات الصحية، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية لإجراء أشعة الماموجرام والسونار بالمستشفيات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن جميع خدمات المبادرات الرئاسية تُقدم مجانًا للمواطنين، من خلال 121 وحدة صحية بمختلف قرى ومدن المحافظة، بما يساهم في التوسع في تقديم الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المناطق.

بني سويف صحة بني سويف وزارة الصحة

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