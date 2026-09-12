قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: نجحنا في تخفيض قوائم الانتظار إلى 8 أسابيع
مقذوف حوثي يلحق أضرارًا بمسجد ومبانٍ ومركبات في جازان السعودية | شاهد
العراق والسعودية تبحثان تبادل المعلومات بشأن الهجمات الأخيرة
كانوا في فرح.. ضبط 5 أشخاص أحدثوا ضوضاء بدراجات نارية في الأسمرات
أحمد ربيع: دوري أبطال أفريقيا مكان الزمالك الطبيعي
قبل إقرارها بأيام.. صدى البلد ينشر آلية تسعير الدواء الجديدة
ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني
الدفاع المدني السعودي: مقذوف حوثي يصيب شخصين ويلحق أضرارًا بمسجد ومركبات في جازان
لميس الحديدي : نحتاج مبادرة من البنك المركزي بفائدة 10% للتمويل العقاري
هل تنجح قمة البريكس الـ 18 في حلحلة الحروب والصراعات العالمية؟.. نشأت الديهي يُجيب
دون تغيير.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن
أحمد موسى: عناصر الإخوان الإرهابيين في الخارج بنك معلومات لأجهزة المخابرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مي عبد الحميد: صندوق الإسكان يطرح وحدات لمتوسطي الدخل بتمويل على 20 عامًا

وحدات سكنية
وحدات سكنية
محمود زيدان

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن متوسطي الدخل ليسوا منسيين في خطط الإسكان، موضحة أن الصندوق طرح نحو 30 ألف وحدة سكنية على فترات لهذه الفئة، بفائدة مدعومة تبلغ 12% متناقصة على 20 سنة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “الصورة” عبر قناة “النهار”، أن هذه الوحدات لا تمثل نسبة كبيرة من الطلب، لأن اختصاص الصندوق الأساسي يتركز بصورة أكبر على فئة محدودي الدخل، بينما طرحت هيئة المجتمعات العمرانية العديد من المشروعات لمتوسطي الدخل، مثل سكن مصر وجنة.

وأوضحت أن طرح الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف متوسطي الدخل أيضًا، مشيرة إلى أن القسط سيكون كبيرًا نسبيًا، لكن المقدم أو التأمين الأولي سيكون أقل قليلًا من المعتاد في نظام التمليك.

وأكدت أن الدولة عندما تعمل في الإسكان الفاخر تستفيد منه أيضًا في دعم محدودي الدخل، موضحة أن قانون الإسكان الاجتماعي ينص على تخصيص 10% من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم محدودي الدخل.

وأشارت إلى أن زيادة مبيعات المشروعات توفر موارد أكبر للصندوق، ما يمنحه قدرة على التوسع وتقديم المزيد من الدعم وزيادة أعداد الوحدات التي يتم إنتاجها لمحدودي الدخل.

وكشفت أن الفترة المقبلة ستشهد طرح وحدات من خلال القطاع الخاص بمساحات 90 مترًا كاملة التشطيب، ويمكن أن تناسب الفئات الأعلى من حيث الدخل، موضحة أن الحد الأقصى لدخل الأسرة المستهدفة يصل إلى 19 ألف جنيه.

وأضافت أن هذه الوحدات ستكون كاملة التشطيب وبها مصعد، وقد تكون في أماكن تشبه الكومباوند، كما ستُطرح بفائدة 8% متناقصة، مع حصول المستفيدين على دعم من الصندوق.

وحدات سكنية أخبار توك شو مي عبد الحميد التمويل العقاري أخبار التمويل العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرد الأمن

خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

أرض نادي الزمالك

المحكمة تصرح لـ مرتضى منصور باستخراج إيصال سداد اشتراك 2026-2027 ومستند إسقاط عضويته

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

جنش

جنش يكشف سبب رفضه الأهلي ويعلق على انتقال إمام عاشور

المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس| تفاصيل

خطوبة إبنة لاعب الزمالك السابق على حامد حمدان

أجواء من الفرحة.. حامد حمدان يحتفل بخطوبته على ابنة نجم الزمالك السابق

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب الان في مصر

حمزة عبدالكريم

تجديد حمزة عبدالكريم حتى 2030.. الأهلي ينتظر «الحساب الكبير» ومبالغ إضافية من برشلونة

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التحول الرقمي وعنصرًا رئيسيًا لتعزيز الثقة بالخدمات الرقمية

انتظام الدراسة في المدارس

6 إجراءات عاجلة لاستعادة الهوية الوطنية لدى طلاب المدارس.. تربوي يشرح تفاصيلها

الدكتور أحمد سمير عميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة

بيطري القاهرة: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة.. والنقابة والقطاع الخاص شركاء التطوير

بالصور

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

الجبنة
الجبنة
الجبنة

حوادث مفاجئة في تجارب إسبانيا للفورمولا 1.. أنتونيلي يخطف الصدارة وهاميلتون ينجو

فورمولا 1
فورمولا 1
فورمولا 1

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

سير السعودية
سير السعودية
سير السعودية

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

تصنيع السيارات
تصنيع السيارات
تصنيع السيارات

فيديو

علامات تسبق الزلازل

إنذار من باطن الأرض.. علامات سبقت زلازل كبرى

قبر مشتعل

حقيقة وجود النار داخل القبر في كركوك.. الشرطة تكشف مفاجأة

مسن يقع ضحية شقراء

رسائل حب وميراث وهمي.. حيلة إلكترونية جرّدت مسنًا من كل أمواله

زوجة إيلون ماسك

أسرار زواج إيلون ماسك تتكشف.. اعترافات صادمة من زوجته الأولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد