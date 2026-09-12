عمرو أديب يدعو الأحزاب للمشاركة في تطوير المدارس

أكد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، ضرورة عدم التعالي على مشكلات المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن دور الإعلام يقتصر على تسليط الضوء على الأزمات، بينما تقع مسؤولية حلها على عاتق الدولة والأحزاب والمنظمات الأهلية

وأشاد أديب بجهود المجتمع المدني في صيانة وتطوير المدارس، مستشهداً بقافلة حزب «مستقبل وطن» التي أعادت تأهيل مدرسة «برقطا» بالقليوبية ووفرت مقاعد جديدة لطلابها.

ودعا إلى خلق منافسة إيجابية بين الأحزاب والجمعيات الأهلية لدعم جهود الدولة بما يضمن راحة الطلاب وإسعادهم.