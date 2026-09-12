خلاني عاجز وضيع مستقبلي.. فرد الأمن يتوعد ناصر ماهر أمام القضاء | خاص

وصل فرد الأمن المعتدى عليه من ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، إلى مقر المحكمة، اليوم، لحضور نظر معارضة اللاعب على الحكم الصادر بحبسه في واقعة الاعتداء عليه.

مش هسيب حقي

وقال فرد الأمن في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «النهاردة أنا جاي وكلي ثقة في القضاء المصري إنه هيجبلي حقي».

وأضاف: «ناصر ماهر ضربني وخلاني مش قادر أحرك دراعي أو أشتغل، وده أثر على حياتي ومستقبلي».

وتابع: «مش عارف أجيب أكل وشرب وأكفي بيتي بسبب قلة الشغل، وأنا كل أملي إن القضاء يرجعلي حقي».

وتنظر المحكمة معارضة ناصر ماهر على الحكم الصادر بحبسه في القضية، وسط حضور فرد الأمن الذي أكد ثقته الكاملة في القضاء المصري.