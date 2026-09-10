الأتوبيس الترددي BRT.. تخفيضات وأسعار اشتراكات الطلاب لوسائل النقل الذكية على الطريق الدائري

​مع انطلاق الاستعدادات المكثفة للعام الدراسي الجديد، تتسارع خطوات وآمال الآلاف من طلاب المدارس والجامعات للبحث عن التفاصيل الشاملة لـ اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT لعام 2026، حيث يأتي هذا الاهتمام الواسع في ظل حرص وزارة النقل والشركة المصرية للأتوبيس الترددي على دعم منظومة النقل الجماعي الذكي والمستدام، وتوفير وسائل تنقل آمنة، سريعة، ومخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، مع إقرار حزمة من التسهيلات الائتمانية وخطوات التقديم الإلكتروني الميسرة.

خطوات استخراج اشتراك الأتوبيس الترددي للطلبة 2026

1-الدخول إلي الموقع الرسمي للشركة وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــا.

2- طلب استمارة من مكاتب الحجز المتواجدة بالمحطات، أو من خلال صفحة الفيس بوك للشركة.

3-تحميل وطباعة استمارة الاشتراك.

4-تعبئة البيانات المطلوبة بخط واضح.

5-ختم الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

6-تسليم الاستمارة في محطة إسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة.

أسعار التذاكر الفردية لجمهور الركاب

تحسب أسعار التذاكر اليومية بناءً على عدد المحطات في الرحلة:

أسعار التذاكر من 1 إلى 4 محطات: 5 جنيهات.

أسعار التذاكر من 5 إلى 9 محطات: 10 جنيهات.

أسعار التذاكر من 10 إلى 14 محطة: 15 جنيهاً.

أسعار اشتراكات الطلاب لعام 2026

أسعار اشتراكات عدد «4» محطات

- اشتراك 3 أشهر: 350 جنيهاً.

- اشتراك 6 أشهر: 680 جنيهاً.

- اشتراك 9 أشهر: 1010 جنيهات.

عدد «10» محطات

اشتراك 3 أشهر: 680 جنيهاً.

اشتراك 6 أشهر: 1340 جنيهاً.

اشتراك 9 أشهر: 2000 جنيه.

أسعار اشتراكات عدد «14» محطة

- 3 أشهر: 1010 جنيهات.

- 6 أشهر: 2000 جنيه.

- 9 أشهر: 2990 جنيهاً.

أسعار اشتراكات عدد «18» محطة

3 أشهر: 1250 جنيهاً.

6 أشهر: 2450 جنيهاً.

9 أشهر: 3650 جنيهاً.

أسعار اشتراكات عدد «22» محطة

- 3 أشهر: 1550 جنيهاً.

- 6 أشهر: 3050 جنيهاً.

- 9 أشهر: 4550 جنيهاً.

أسعار اشتراكات عدد «26» محطة

-3 أشهر: 1850 جنيهاً.

- 6 أشهر: 3650 جنيهاً.

- 9 أشهر: 5450 جنيهاً.

أسعار اشتراكات عدد «30» محطة

- 3 أشهر: 2150 جنيهاً.

-6 أشهر: 4250 جنيهاً.

-9 أشهر: 6350 جنيهاً.

طرق سداد قيمة الاشتراك

أوضحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، أن سداد قيمة الاشتراك متاح بعدة طرق، تشمل:

ـ الدفع النقدي من خلال شبابيك الحجز.

ـ السداد عبر تطبيق Instapay.

ـ إمكانية إيداع قيمة الاشتراك في الحساب البنكي الخاص بالشركة لدى البنك الأهلي المصري.