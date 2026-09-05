أستاذ هندسة طرق: الأتوبيس الكهربائي السريع نقلة في منظومة النقل الأخضر

أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، أن التوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة يمثل نقلة مهمة في منظومة النقل الأخضر في مصر.

وأوضح أبو خضرة في تصريحات لصباح البلد،أن الأتوبيس الترددي السريع BRT، الذي يعتمد على الأتوبيسات الكهربائية، يعد أحد أبرز مشروعات النقل المستدام، لما يوفره من وسيلة انتقال سريعة وآمنة ونظيفة، إلى جانب دوره في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الزحام المروري.

وأشار إلى أن الاعتماد على الطاقة الكهربائية في وسائل النقل الجديدة يأتي ضمن توجه الدولة نحو التوسع في النقل الأخضر والمستدام، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وأضاف أن منظومة النقل الحديثة أصبحت تعتمد على التكامل بين عدد من وسائل النقل الجماعي، مثل الأتوبيس الترددي والقطار الكهربائي والمونوريل ومترو الأنفاق، بما يتيح ربط المناطق المختلفة وتوفير بدائل أكثر كفاءة للمواطنين.

وأكد أبو خضرة أن الأتوبيس الكهربائي السريع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة نقل حضارية تواكب المعايير العالمية، وتجمع بين السرعة والأمان والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.