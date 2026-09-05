ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية توضح

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الصيفية مازالت مستمرة، وذلك مع تحسن قيم درجات الحرارة عن شهر 8.

ولفتت إلى أن البلاد مازالت تعاني من ارتفاع في نسب الرطوبة بالرغم من تحسن درجات الحرارة، متابعة: درجة الحرارة اليوم تسجل 35 درجة ولكن بفضل نسب الرطوبة تشعر وكأنها 37 درجة.

واسترسلت: الطقس الحار الرطب مستمر نهارا، والمائلة للحرارة رطبة خلال فترة الليل، وهناك نشاط للرياح خلال فترة الليل، يعمل على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة.

ونوهت بأن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين القادم، لتسجل درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.