أعلى من المعدلات.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة

تشهد معظم أنحاء البلاد خلال هذه الفترة استمرار الأجواء الصيفية الحارة، مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، خاصة خلال ساعات النهار وفترات التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، والتي تحمل كميات من الرطوبة إلى مختلف المناطق، لتظل الأجواء أكثر حرارة من المعتاد في بعض المناطق.

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يترقب المواطنون تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الساحلية ومحافظات جنوب البلاد، إلى جانب اختلاف الإحساس الفعلي بالحرارة وفقًا لنسب الرطوبة وسرعة الرياح.

وفي هذا السياق، كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر، تفاصيل حالة الطقس، موضحة أن درجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، مع استمرار الأجواء الصيفية على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن ارتفاع نسب الرطوبة يلعب دورًا أساسيًا في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة على المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المسجلة على القاهرة قد لا تعكس الإحساس الحقيقي للمواطن، بسبب تأثير الرطوبة.

وأوضحت أن الطقس خلال ساعات النهار يكون حارًا رطبًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي خلال ساعات الليل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن المناطق الساحلية تشهد أجواءً أقل حرارة نسبيًا مقارنة بالمناطق الداخلية، إلا أن ارتفاع الرطوبة بها يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية لمعرفة تطورات درجات الحرارة والظواهر الجوية أولًا بأول.

ونصحت المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون، مع الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.