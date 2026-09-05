«الصحة» تشارك في مؤتمر «طب الزقازيق» لأمراض الدم وزرع النخاع لدى الأطفال

شاركت وزارة الصحة والسكان في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لأمراض الدم والأورام وزرع النخاع لدى الأطفال، الذي عقد بالتعاون مع وحدة أمراض دم الأطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق، بمشاركة عدد من قيادات وكوادر الوزارة ونخبة من أساتذة طب الأطفال وأمراض الدم وزرع النخاع من مختلف الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار دعم تبادل الخبرات العلمية والطبية ومتابعة أحدث المستجدات العالمية في علاج الثلاسيميا والهيموفيليا واضطرابات النزيف وأمراض فشل النخاع وأورام الأطفال، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية وتطوير الممارسات والبروتوكولات العلاجية وفق أحدث الأدلة العلمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المؤتمر استعرض أحدث المستجدات العالمية والمحلية في تشخيص وعلاج الثلاسيميا، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية، وأحدث الأساليب العلاجية والوقائية لحالات الهيموفيليا واضطرابات النزيف النادرة، إلى جانب أساليب تشخيص وإدارة حالات متلازمات فشل النخاع العظمي الموروثة والأنيميا اللاتنسجية بدءاً من التشخيص وحتى مراحل العلاج وزرع النخاع.

جلسات متعددة التخصصات

وعلى هامش المؤتمر ناقشت جلسات متعددة التخصصات حالات أورام الخلايا العصبية، واستعرضت سبل تحسين جودة حياة الأطفال المرضى من خلال التكامل بين التخصصات والدعم العلمي والشبكات المتخصصة ومن بينها شبكة ERAN.

وأكدت الوزارة أهمية تعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيق الإكلينيكي داخل المستشفيات والوحدات الطبية التخصصية، بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام والاستفادة من أحدث المستجدات العلمية والتقنيات العلاجية، بما ينعكس على تحسين نتائج العلاج وجودة حياة المرضى وأسرهم.

وعُقد المؤتمر برئاسة شرفية للدكتور تامر حسن أستاذ طب الأطفال وأمراض دم الأطفال، وترأسه الدكتور أحمد درويش والدكتور إسلام الهواري أستاذا طب الأطفال وأمراض دم الأطفال.