مسؤول إيراني يحذر من أي تدخل لكوريا الجنوبية ضد إيران في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسؤول أمني سياسي إيراني رفيع حذر، في حديثه، كوريا الجنوبية من الاستجابة للضغوط الأمريكية الهادفة إلى إجبارها على التعاون في العمليات غير القانونية للجيش الأمريكي.

ودعا المسؤول الرفيع سيؤول إلى عدم التضحية بمصالحها وسمعتها لصالح السياسات الأمريكية العدوانية والمزعزعة للأمن والاستقرار.

كما أشار إلى أن كوريا الجنوبية تدرك جيداً أن السبب الأساسي لانعدام الأمن في مضيق هرمز يعود للعدوان الأمريكي- الإسرائيلي، وأنه يتوجب عليها ألا تغفل هذه الحقيقة.

كما شدّد المصدر الإيراني على أن طهران أي تدخل لكوريا الجنوبية ضد إيران في مضيق هرمز، بمثابة مشاركة عسكرية مباشرة في العدوان والحرب العسكرية عليها.

وأكّد أن بلاده لن تتهاون مطلقاً مع أي تواطؤ في الجرائم العدوانية على الشعب الإيراني وحقوقه، موضحاً أنه لن يكون ممكناً استعادة الأمن في المنطقة، ما دامت التدخلات الأميركية المنافية للقوانين قائمة، واستمر الحصار العدواني والحرب الاقتصادية المفروضة على إيران.