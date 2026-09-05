أفادت وكالة فارس بأنه تم سماع دوي انفجارات قرب جزيرة خارج الإيرانية، وذلك في ضوء استمرار أعمال العدوان الأمريكي والتوتر بين الإيرانيين والأمريكيين.

وقالت وسائل إعلام إيرانية ان ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارج تعرضت لهجوم صاروخي أمريكي.

وأكدت وكالة "دانشجو" الإيرانية تعرض ناقلة نفط صغيرة في جزيرة خارج للهجوم الصاروخي الأمريكي.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب مع إيران بـ"الصراع العسكري التافه"، مهدداً في الوقت نفسه باستهداف جبل الفأس الإيراني القريب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم "قريباً جداً".

وقال في المكتب البيضاوي: "كثيرون لا يسمونها حرباً.. أنا أسميها صراعاً عسكرياً لأنها أمر تافه بالنسبة لنا.. إنها ليست بالأمر الجلل".

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تصريح لنائب الرئيس، جيه دي فانس، قال فيه إن النزاع لا ينبغي وصفه بـ"الحرب" نظراً لانتهاء العمليات القتالية الرئيسية منذ أشهر.

في الوقت نفسه، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات على بنك تركي بسبب صلاته المزعومة بالحرس الثوري الإيراني، في إطار مساعي واشنطن لعزل طهران اقتصادياً بعد ستة أشهر من بدء الحرب بينهما.