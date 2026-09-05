الدفاع الروسية: استهداف مصانع تعدين تستخدمها أوكرانيا في دنيبروبيتروفسك

أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم السبت أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا.



و في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة استهدفت سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر غربية إلى القوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن أسلحة جوية عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية استهدفت خلال ليلة 4 سبتمبر الجاري سفينة شحن جافة محملة بأسلحة غربية الصنع في ميناء تشورنومورسك، إلى جانب مستودع معدات عسكرية ومحطة وقود مخصصة للجيش الأوكراني.

وأضاف البيان أنه تم استهداف سفينة شحن أخرى تحمل إمدادات عسكرية في ميناء يوجني بمقاطعة أوديسا.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى استهداف محطة "نوفوديسكايا" الفرعية للطاقة في بلدة ميرنوي بمقاطعة أوديسا، ومركز "إيكو-أفتوتكنيكس" اللوجستي في بلدة جاتني بمقاطعة كييف، والذي قالت إنه كان يستخدم لتخزين وتوزيع منتجات ذات استخدام مزدوج.

