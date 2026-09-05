سيرين عبد النور تثير الجدل بصورها الأخيرة.. شاهد

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة سيرين عبد النور

وأطلت سيرين عبد النور، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سيرين عبد النور، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت سيرين عبد النور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة سيرين عبد النور