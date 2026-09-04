ياسمين عز تبهر متابعيها بأناقتها

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها على البحر.

إطلالة ياسمين عز

تألقت ياسمين عز في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين عز حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض وتزينت ببعض المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت ياسمين عز بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.