طريقة عمل كريب بدقيق الذرة.. بأسهل الخطوات

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كريب بدقيق الذرة، فهي من الأطباق الشهية واللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل فيما يلي….

مقادير كريب بدقيق الذرة



● 1 كوب دقيق ذرة

● ½ كوب دقيق

● ½ كوب لبن

● ماء للعجن

● بيضة

● فانيليا

● 2 ملعقة كبيرة زيت

● جبنة بيضاء للحشو

طريقة تحضير كريب بدقيق الذرة



يخلط دقيق الذرة ودقيق النشا والبيضة والفانيليا والزيت والماء واللبن

يقلب الخليط حتى الحصول على قوام متجانس سائل متوسط السمك

يصب على مراحل على طاسة ساخنة مدهونة بالزيت على النار

يدهن بالجبنة ويرص ويقدم