حسام حسن يطلب تقارير شاملة عن جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة موسيماني

يبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التحضير مبكرًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وطلب حسام حسن من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة ودقيقة عن المنتخب الجنوب أفريقي، خاصة بعد تولي بيتسو موسيماني القيادة الفنية لمنتخب «الأولاد»، إذ تمثل مواجهة مصر الظهور الأول للمدرب المخضرم مع الفريق.

ويستهدف الجهاز الفني للفراعنة التعرف على أفكار موسيماني الفنية والتكتيكية، إلى جانب دراسة الأسلوب المتوقع أن يعتمد عليه خلال المباراة، من أجل وضع الخطة المناسبة والتعامل مع المنافس بالشكل الأمثل.

استعدادات منتخب مصر للمباريات الرسمية

وتأتي مواجهة جنوب أفريقيا ضمن برنامج إعداد منتخب مصر، بالتزامن مع الاستعداد لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إقامة المباراة أمام جنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب انتهاء المعسكر الحالي للفراعنة، والذي يتضمن مباراتين رسميتين أمام أنجولا يوم 25 سبتمبر على استاد القاهرة، ثم جنوب السودان يوم 29 من الشهر ذاته في جوبا.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في تحقيق بداية قوية خلال مشوار التصفيات، واستغلال المباريات الرسمية والودية المقبلة للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية، استعدادًا للمنافسة على بطاقة التأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في تنزانيا وكينيا وأوغندا.