المغرب ترشح فيلم الفراولة لتمثيلها في جوائز الأوسكار

اختارات المغرب فيلم “ألفراولة” للمخرج ليلى مراكشي لتمثيلها في جوائز الأوسكار لعام 2027، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الأسماء البارزة، تتقدمهم نسرين الراضي، إلى جانب هند برايك وفاطمة عاطف والعربي محمد، وبمشاركة الممثلة الإسبانية إيتساسو أرانا، في توليفة تمثيلية مغربية–إسبانية تعكس الطابع العابر للحدود للقضية التي يعالجها العمل.وعن اختيار الممثلة المغربية نسرين الراضي لأداء دور "حسناء"، أوضحت ليلى المراكشي لمجلة فاريتي، أنها فكرت في البداية في الاستعانة بعاملات حقيقيات من جامعات الفراولة، لكنها تراجعت عن الفكرة لأنها كانت ترغب في الحفاظ على الطابع الروائي للعمل، مضيفة أنها تعتبر نسرين الراضي ممثلة قوية وذات حضور مؤثر، خاصة بعد مشاهدتها في فيلمي Everybody Loves Touda وAdam، مؤكدة أنها كانت الأقرب إلى الشخصية التي كتبتها.



كما كشفت المخرجة عن الصعوبات التي واجهها فريق العمل أثناء البحث عن مواقع تصوير في إسبانيا، مشيرة إلى أن ملاك المزارع في الأندلس كانوا يتحفظون بشدة على وجود الكاميرات بسبب التقارير الإعلامية التي تناولت استغلال العاملات المغربيات في المنطقة ولهذا السبب، اضطرت "المراكشي" إلى تصوير مشاهد البيوت الزجاجية داخل المغرب بدلًا من إسبانيا.