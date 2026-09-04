شر مفاهيم التربية الإيجابية.. مودة تطلق جناحا تعريفيا بمكتبة الإسكندرية

انطلقت فعاليات الجناح التعريفي والتفاعلي لمبادرة «مودة.. تربية.. مشاركة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع قطاع البحث الأكاديمي – مركز دراسات المرأة، على أن تستمر الفعاليات طوال شهر سبتمبر.

وأكدت رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة" خلال الافتتاح، أهمية هذه الأنشطة في دعم جهود نشر مفاهيم التربية الإيجابية وتعزيز استقرار الأسرة.

والتقت رندة فارس خلال الفعاليات بالدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حيث أعرب عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في برنامج"مودة"، مشيداً بالدور الذي يقوم به البرنامج، ومؤكدًا أهمية هذه الشراكة في تعزيز الوعي الأسري ونشر مفاهيم التربية الإيجابية.

كما عُقدت جلسة تعريفية بالمبادرة بحضور

رندة فارس، والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، تم خلالها استعراض أهداف المبادرة ومحاور التعاون المشترك، إلى جانب سبل تقديم أنشطة توعوية وتفاعلية للأطفال وأولياء الأمور بالمكتبة.

ويأتي تنظيم الجناح في إطار جهود برنامج "مودة" للتعريف بالمبادرة وتعزيز الوعي بمفاهيم التربية الإيجابية،من خلال أنشطة تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه.

ويضم الجناح عددًا من المساحات المتخصصة، تشمل مساحة تعريفية بالمبادرة، ومساحة للحكي والقراءة تضم مجموعة من القصص التفاعلية المرتبطة بالتربية، إلى جانب مساحة ترفيهية للأطفال تشمل الرسم على الوجه والتلوين، فضلًا عن أنشطة وألعاب تفاعلية تجمع بين الأطفال وأولياء أمورهم، بما يعزز التواصل الإيجابي داخل الأسرة.

كما شارك في تنظيم وتنفيذ الأنشطة عدد من المتطوعين،الذين تولوا استقبال الزوار والتفاعل معهم والمساهمة فيتنفيذ الفعاليات.

وشهد الجناح إقبالًا ملحوظًا من رواد مكتبة الإسكندرية،بمتوسط حضور يُقدر بنحو 1500 زائر من الأطفال وأولياء الأمور.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص برنامج "مودة" وقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية على تقديم محتوى توعوي وتفاعلي يسهم في بناء وعي أسري ومجتمعي، ويعزز دور الأسرة في دعم نمو الأطفال.