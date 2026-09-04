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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هناء الشوربجي: أغلقت الهاتف في وجه عادل إمام.. ووافقت على «حسن ومرقص» قبل قراءة السيناريوl خاص

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
أحمد البهى

أكدت الفنانة القديرة هناء الشوربجي أنه على الرغم من قلة عدد أعمالها السينمائية، فإن جميعها حققت نجاحًا كبيرًا.

وقالت هناء الشوربجي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: «عملت مع كل النجوم الكبار في السينما المصرية، سواء عادل إمام أو عمر الشريف أو أحمد عز وغيرهم، على الرغم من أنني بدأت التركيز في السينما في وقت متقدم، حيث إنني في مرحلة الشباب كنت أصب تركيزي على المسرح، وهذا جعلني أقدم فيلمين فقط خلال تلك المرحلة، إلا أنني بعد ذلك قدمت أعمالًا سينمائية عديدة».

كواليس المشاركة: 

وأضافت هناء الشوربجي: «واحد من الأفلام التي أعتز بتقديمها هو فيلم “حسن ومرقص”، وسعيدة بتلك التجربة، ويسعدني أن يكون هناك عمل سينمائي في مسيرتي يجمعني بعمر الشريف، وهو شخص راقٍ في التعامل إلى أقصى درجة، وكان أقرب إلى الأطفال في طيبته، وكان حريصًا على مذاكرة الدور والشخصية».

واستكملت: «عادل إمام هو من رشحني للفيلم، وتحدث معي تليفونيًا، وحين علمت أنني أشاركه هو وعمر الشريف الفيلم وافقت حتى قبل قراءة السيناريو، وأتذكر أنني قد أغلقت الهاتف في وجهه حين تحدث معي في البداية، فقد اعتقدت أن أحدًا يمزح معي».


 

الفنانة القديرة هناء الشوربجي هناء الشوربجي عادل إمام

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