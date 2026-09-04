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تنسيق الأزهر 2026.. فتح باب تسجيل الرغبات غدا إلكترونيًا عبر هذا الرابط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنسيق الأزهر 2026.. فتح باب تسجيل الرغبات غدا إلكترونيًا عبر هذا الرابط

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد شحتة

تفتح جامعة الأزهر، باب تسجيل رغبات القبول بكليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعي ٢٠٢٦م/ ٢٠٢٧م بدءًا من السبت ٥ /٩/ ٢٠٢٦م حتى الخميس ١٠ /٩/ ٢٠٢٦م، ضمن أعمال تنسيق الأزهر 2026.

وتؤكد جامعة الأزهر أن أي مواعيد يتم تداولها بشأن بدء التنسيق لا تُعد رسمية ما لم تصدر عبر صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر على الفيس بوك، داعية الطلاب إلى متابعة البيانات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة حريصة على تقديم الخدمات الإلكترونية الجامعية للطلاب بأعلى كفاءة مع الإزالة الفورية لجميع التحديات والاستجابة السريعة لجميع المتطلبات التي تتطابق مع لوائح الجامعة ونظمها؛ تيسيرًا عليهم وتحقيقًا لتوجه الجامعة نحو تطبيق التحول الرقمي في تقديم خدماتها لجميع منسوبيها.

لتسجيل رغبات الطلاب والطالبات يرجى الدخول على رابط تنسيق الأزهر من هنا

ولأيّ مشكلة أو شكوى يمكن للطلاب والطالبات تسجيلها من خلال الدخول على الرابط من هنا

استعدادات تسجيل الرغبات

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر انتهى بالفعل من جميع أعمال التنسيق مع التأكد من سلامة المنظومة الإلكترونية وجاهزيتها لاستقبال رغبات الطلاب عبر البوابة الرقمية للحكومة المصرية.

وبيَّن «بكري» أن جامعة الأزهر توّفر خدمة التنسيق الإلكتروني التي تمكّن الطالب من إدخال بياناته وتسجيل رغباته وترتيب الكليات وفقًا لمجموعه والقواعد المنظمة لذلك، مع إمكانية تعديل الرغبات طوال فترة التسجيل المحددة، على أن يتم إعلان نتيجة الترشيح عقب انتهاء أعمال التنسيق.

مراكز تسجيل الرغبات في تنسيق الأزهر

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور كمال رسلان، مستشار رئيس الجامعة لشئون التنسيق، أن الجامعة أتاحت أربعة مراكز دعم للمتعثرين في إدخال رغباتهم إلكترونيًّا في القاهرة والوجهين القبلي والبحري؛ هي: مركز دعم للبنات في القاهرة ومقره مركز الحاسب الآلي، والثاني للبنين بالقاهرة ومقره مبنى المعامل المركزية، والثالث للوجه القبلي ومقره كلية أصول الدين بأسيوط، والرابع للوجه البحري ومقره كلية الشريعة والقانون بطنطا، مع التنبيه على أولياء الأمور عدم التعامل المباشر مع الجامعة وإدارتها بالقاهرة والأقاليم في تسجيل الرغبات وأعمال التنسيق.

ولفت «رسلان» إلى أن هذه المراكز تعمل من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مؤكدًا بأن الأصل في تسجيل الرغبات وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتنسيق هو التعامل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن مراكز الدعم السابقة هي فقط لمن يتعثر في التسجيل، وأنه في حالة مواجهة أيّ مشكلة يمكن إرسال الشكوى متضمنة المشكلة عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية لجامعة الأزهر وسيتم الاستجابة السريعة لها.

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