موكوينا يرفض كشف عروض الدوري المصري.. ويفاجئ الجميع باختياراته لمنتخب مصر

تحفظ الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن الكشف عن حقيقة تلقيه عروضًا من أندية في الدوري المصري قبل توليه قيادة الفريق السماوي، مؤكدًا أن تركيزه الحالي منصب بشكل كامل على تجربته مع بيراميدز، ومشددًا على سعادته داخل النادي وحجم الدعم الذي يحظى به.

وقال موكوينا، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج «يا مساء الأنوار»، من كينيا: «في الوقت الحالي الأمر لا يهم أن أكون تلقيت عروضًا قبل التوقيع مع بيراميدز أم لا، فأنا كل يوم أحب النادي، والجميع في النادي يدعمني».

وتطرق المدير الفني لبيراميدز إلى لاعبي فريقه وفرص انضمام بعضهم إلى منتخب مصر، مؤكدًا إعجابه بالمستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني.

وقال موكوينا: «لا أستطيع الإجابة على سؤال من الذي يصنع الفارق سواء مع الأهلي أو مع الزمالك، فالجميع يحاول تقديم مستويات جيدة».

وأضاف: «أنا مندهش بالمستوى الذي يقدمه المنتخب الوطني المصري، وبيراميدز يضم لاعبين مميزين ويستحقون التواجد في المنتخب والحصول على فرص كبيرة».

وعن اللاعبين الذين سيختارهم حال توليه قيادة منتخب مصر، قال موكوينا: «أنا أحب فريقي حبًا كبيرًا وليس لدي الوقت الكافي، وإذا كنت قائد المنتخب سأمنح أحمد سامي ومحمود مرعي الفرصة، لأنهما لا يرتكبان أخطاء ويجيدان اللعب من الخط الخلفي».

وأكد موكوينا أن بيراميدز يسعى دائمًا للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها، رغم عدم نجاح الفريق في التتويج بلقب الدوري المصري حتى الآن.

وقال: «الدوري ماراثون رياضي قوي، والجميع يحاول أن يحقق المراكز الأولى، ورأينا المزيد من التعقيدات في أول الجولات».

وأكمل: «بيراميدز لم يحقق اللقب، ولكن النادي دائمًا يحاول أن ينافس للوصول إلى المكانة التي يستحقها، ونركز في المنافسة على كل الألقاب والبطولات التي ننافس فيها».

واختتم رولاني موكوينا حديثه قائلًا: «أشكرك على الاستضافة، ومن دواعي سروري أنني كنت معكم».