بيراميدز يعرض 50 مليون جنيه في الموسم لضم أحمد فتوح من الزمالك

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في ظل اقتراب عقده مع فارس ميت عقبة من الانتهاء



وأوضح الكومي عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، أن فتوح عقد خلال الفترة الماضية عدة جلسات مع مسؤولي نادي بيراميدز، تم خلالها مناقشة التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بالتعاقد.

وأضاف أن عرض بيراميدز قد تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه في الموسم للاعب، مشيرا إلى أن النادي السماوي، سيفاوض الزمالك على ضم فتوح خلال الشتاء، وفي حال رفض الأبيض ذلك فإن اللاعب سيكون من حقه الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال صيف 2027 في صفقة مجانية.