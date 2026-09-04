اليمن.. سماع دوي انفجارات في الحديدة

أفاد سكان في مدينة الحديدة اليمنية بسماع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة من المدينة، بالتزامن مع تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظتي تعز والحديدة، وفقًا لمصادر يمنية، دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

من جانب آخر، شددت الجمهورية اليمنية على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات الشفهية إلى التضامن العربي الميداني والدفاعي والتجاري، داعية إلى تشكيل جبهة عربية ودولية موحدة لوقف الاعتداءات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وطرق التجارة العالمية عند مضيق باب المندب.

جاء ذلك في الكلمة الرسمية التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على (مستوى الوزراء) في دورته (118)، الذي عقد الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

واستهل الوزير كلمته برفع التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة تولّيها رئاسة الدورة الحالية، مشيداً بجهود الجمهورية الجزائرية خلال رئاستها للدورة السابقة، وبحسن تنظيم الأمانة العامة.