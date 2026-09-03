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طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
آية التيجي

يعد الزيتون التفاحي الأخضر من أشهر أنواع الزيتون التي تتميز بحباتها الكبيرة وقوامها المتماسك، ما يجعله خيارًا مناسبًا للتخليل في المنزل. ويمكن تحضير مخلل الزيتون التفاحي بطريقة بسيطة باستخدام مكونات متوفرة، مع اتباع عدة خطوات للتخلص من المرارة تدريجيًا والحفاظ على قوام الحبات ونكهتها.

وتبدأ الوصفة بتجهيز حبات الزيتون وشقها أو تشققيها، ثم نقعها في الماء وتغييره بصورة يومية، قبل وضعها في محلول التخليل وإضافة الليمون والثوم والفلفل للحصول على نكهة مميزة.

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

مكونات مخلل الزيتون التفاحي:

لتحضير كيلو من الزيتون التفاحي الأخضر، تحتاجين إلى:

  • 1 كيلو زيتون تفاحي أخضر.
  • نصف كوب من الملح الخشن.
  • كوبان من الماء.
  • نصف كوب عصير ليمون.
  • 4 ملاعق كبيرة خل.
  • 3 فصوص ثوم.
  • قرنان من الفلفل الحار حسب الرغبة.
  • شرائح ليمون.
  • ملعقة صغيرة حبة البركة أو كزبرة جافة حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة زيت.
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

خطوات تجهيز الزيتون التفاحي قبل التخليل:

في البداية، اختاري حبات الزيتون السليمة وتخلصي من أي حبات بها كدمات أو تلف، ثم اغسليها جيدًا بالماء وجففيها.

باستخدام سكين حاد، اصنعي شقين طوليين في كل حبة زيتون، ويمكن بدلًا من ذلك الضغط على الحبة برفق حتى تتشقق.

وتساعد هذه الخطوة على تسهيل خروج المركبات المسؤولة عن الطعم المر، كما تسمح لمحلول التخليل بالوصول إلى داخل حبات الزيتون بصورة أفضل.

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

طريقة التخلص من مرارة الزيتون:

ضعي الزيتون في وعاء مناسب، ثم اغمريه بالماء بالكامل.

يُفضل تغيير الماء يوميًا لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام، مع إمكانية تذوق حبة بعد مرور عدة أيام للتأكد من انخفاض درجة المرارة والوصول إلى المستوى المناسب حسب الرغبة.

وتختلف المدة المطلوبة للتخلص من المرارة من حالة لأخرى وفقًا لنوع الزيتون ودرجة نضجه وحجمه.

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

طريقة تحضير محلول تخليل الزيتون:

بعد الوصول إلى درجة المرارة المناسبة، جهزي محلول التخليل.

أذيبي نصف كوب من الملح الخشن في كوبين من الماء، ثم أضيفي نصف كوب من عصير الليمون و4 ملاعق كبيرة من الخل، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

طريقة رص الزيتون داخل البرطمان :

احرصي على استخدام برطمان نظيف ومناسب للتخليل.

ضعي طبقة من الزيتون في قاع البرطمان، ثم أضيفي بعض شرائح الليمون والثوم والفلفل الحار، وكرري الطبقات بالتبادل حتى يمتلئ البرطمان.

بعد ذلك، اسكبي محلول التخليل حتى يغطي جميع حبات الزيتون بالكامل، ثم أضيفي طبقة رقيقة من الزيت على السطح.

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

طريقة حفظ مخلل الزيتون التفاحي

بعد الانتهاء من إعداد البرطمان، يُحفظ في مكان مناسب بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة، ويُترك حتى يكتمل التخليل ويصل الزيتون إلى درجة الطعم المطلوبة.

ويعتمد نجاح تخليل الزيتون التفاحي على عدة عوامل، أهمها اختيار حبات جيدة، والتخلص من المرارة بصورة تدريجية، والحفاظ على نظافة أدوات وبرطمان التخليل، والتأكد من بقاء حبات الزيتون مغمورة بالكامل في محلول التخليل.

وبهذه الطريقة يمكن تحضير مخلل الزيتون التفاحي في المنزل بمذاق غني وقوام متماسك، مع إمكانية التحكم في درجة الحموضة والملوحة وإضافة الفلفل أو الثوم والتوابل وفقًا للتفضيلات الشخصية.

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طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

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