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فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا

فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
عبد الفتاح تركي

تتزايد معدلات البحث عن طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026، بعدما أتاحت وزارة الكهرباء عدة وسائل متنوعة لدفع قيمة الفاتورة الشهرية، دون الحاجة إلى انتظار المحصل أو التوجه إلى مقار شركات توزيع الكهرباء، مع توفير إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الاستهلاك قبل السداد.

وتشمل طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026 الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg، ومنافذ التحصيل الإلكتروني، والمحافظ البنكية، وشركة فوري، ومحافظ شركات المحمول، إلى جانب ماكينات الصرف التابعة للبنوك ATM، والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة صرف موزعة على مستوى الجمهورية.

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كيف يمكن الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026؟

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيمة فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2026، بما يساعد المشتركين على معرفة قيمة الاستهلاك الشهري قبل موعد السداد، واستكمال عملية الدفع من خلال الوسائل المتاحة.

ويتم الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء من هنـــــــــا، ثم اختيار قسم الخدمات الإلكترونية، والضغط على خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية.

بعد ذلك، يقوم المشترك بإدخال بيانات صاحب العداد، ثم كتابة رقم العداد أو الرقم المكون من 10 أرقام وفقًا لنظام الشركة، مع تحديد شركة التوزيع والمنطقة التابع لها العداد، ثم الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة.

وتساعد خدمة الاستعلام الإلكتروني المشتركين على متابعة قيمة استهلاكهم الشهري قبل موعد السداد، بما يتيح لهم تجنب الغرامات والتأخير.

ما خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا في سبتمبر 2026؟

وفرت وزارة الكهرباء إمكانية سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وذلك عبر مجموعة من الخطوات التي تتيح للمشترك إتمام عملية الدفع دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار شركات الكهرباء أو منافذ التحصيل.

وتبدأ خطوات السداد بالدخول إلى المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، ثم اختيار خدمة سداد الفاتورة، وإدخال بيانات العداد بصورة صحيحة.

ويقوم المشترك بعد ذلك بكتابة كود السداد الإلكتروني الموجود على الفاتورة، ثم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، واختيار وسيلة الدفع المناسبة، سواء بالبطاقات البنكية أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

وفي الخطوة الأخيرة، يتم تأكيد عملية السداد واستلام إشعار نجاح العملية، وبذلك تتيح الخدمة للمواطنين سداد الفواتير في أي وقت دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو منافذ التحصيل.

فاتورة الكهرباء

ما طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026؟

وفقًا للشركة القابضة لكهرباء مصر، تتنوع الطرق التي تمكن المشترك من دفع قيمة استهلاك فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر، بما يوفر أكثر من وسيلة أمام المواطنين لسداد الفواتير.

وتشمل طرق السداد الدفع عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي يمكن من خلالها إنجاز جميع خدمات الكهرباء ومنها الاستعلام وسداد فواتير الكهرباء، وذلك من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــا.

كما يمكن سداد الفاتورة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع.

هل يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني؟

يمكن للمشتركين سداد فاتورة الكهرباء من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني، والتي تشمل مكاتب البريد، ومصاري، وBee، وأمان، ووقتي، وتام، وسداد، وممكن، وضامن، والبنك الزراعي.

وتوفر هذه المنافذ وسيلة إضافية لسداد قيمة استهلاك فواتير الكهرباء لشهر سبتمبر، ضمن الطرق المتنوعة التي أتاحتها الشركة القابضة لكهرباء مصر أمام المشتركين.

هل يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المحافظ البنكية؟

تتضمن طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026 الدفع عبر المحافظ البنكية، ومن بينها البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك أبو ظبي الإماراتي، وبنك عودة، وبنك الإسكان والتعمير.

وتتيح هذه الوسيلة للمشتركين سداد قيمة الفاتورة باستخدام المحافظ البنكية، ضمن مجموعة وسائل الدفع التي يمكن الاعتماد عليها في سداد فواتير الكهرباء.

كيف يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فوري؟

يمكن سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026 من خلال شركة فوري، التي توفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية.

وتعد نقاط التحصيل التابعة لشركة فوري إحدى الوسائل المتاحة أمام المواطنين لدفع قيمة فواتير الكهرباء، بما يتيح إتمام عملية السداد من خلال نقاط التحصيل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2024

هل يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال محافظ شركات المحمول؟

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال محافظ شركات المحمول، وذلك عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store - Play Store».

وتأتي هذه الوسيلة ضمن طرق السداد المتنوعة التي تتيح للمشترك دفع قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا، إلى جانب المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والمحافظ البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني الأخرى.

هل يمكن دفع فاتورة الكهرباء من ماكينة ATM؟

تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد فواتير الكهرباء من خلال ماكينة الصرف التابعة للبنوك ATM، والتي يبلغ عددها نحو 10 آلاف ماكينة صرف موزعة على مستوى الجمهورية.

وتوفر ماكينات الصرف التابعة للبنوك ATM وسيلة أخرى أمام المواطنين لسداد فواتير الكهرباء، ضمن منظومة طرق الدفع المتاحة لشهر سبتمبر 2026.

ما أسهل طريقة للاستعلام عن فاتورة كهرباء سبتمبر 2026؟

يستطيع المشترك الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026 من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الفاتورة، وذلك بإدخال بيانات صاحب العداد، وكتابة رقم العداد أو الرقم المكون من 10 أرقام وفقًا لنظام الشركة، وتحديد شركة التوزيع والمنطقة التابع لها العداد، ثم الضغط على زر استعلام لعرض قيمة الفاتورة.

وتساعد هذه الخطوة على معرفة قيمة الاستهلاك الشهري قبل السداد، كما تتيح للمشترك اختيار وسيلة الدفع المناسبة من بين الطرق التي تشمل المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg، ومنافذ التحصيل الإلكتروني، والمحافظ البنكية، وشركة فوري، ومحافظ شركات المحمول، وماكينات الصرف التابعة للبنوك ATM.

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

ما أبرز طرق دفع فاتورة الكهرباء في سبتمبر 2026؟

تتضمن طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026 المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg، ومنافذ التحصيل الإلكتروني، والمحافظ البنكية، وشركة فوري، ومحافظ شركات المحمول، وماكينات الصرف التابعة للبنوك ATM.

كما تتنوع منافذ التحصيل الإلكتروني لتشمل مكاتب البريد، ومصاري، وBee، وأمان، ووقتي، وتام، وسداد، وممكن، وضامن، والبنك الزراعي، بينما تشمل المحافظ البنكية البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك أبو ظبي الإماراتي، وبنك عودة، وبنك الإسكان والتعمير.

وتوفر شركة فوري أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية، في حين يبلغ عدد ماكينات الصرف التابعة للبنوك ATM نحو 10 آلاف ماكينة صرف موزعة على مستوى الجمهورية.

فاتورة الكهرباء

وبذلك تتعدد الوسائل المتاحة أمام المشتركين لسداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2026، سواء من خلال الخدمات الإلكترونية أو منافذ التحصيل أو المحافظ البنكية أو محافظ شركات المحمول أو ماكينات الصرف التابعة للبنوك، مع إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة الفاتورة قبل إتمام عملية السداد.

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