شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للفراخ .. الإنتاج يكلف المنتج 75 جنيهًا للكيلو

أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع بصورة محدودة خلال الأيام الأخيرة.

سعر كيلو الدواجن

وأوضح عبدالعزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن سعر كيلو الدواجن وصل في وقت سابق إلى نحو 58 و59 جنيهًا، قبل أن يرتفع حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 65 و66 جنيهًا للكيلو.

75 جنيهًا.. السعر العادل للدواجن في المزرعة



وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أن الأسعار الحالية لا تمثل ارتفاعًا كبيرًا، موضحًا أن المنتجين يسعون للوصول إلى مستوى يغطي التكلفة الفعلية للإنتاج، والتي تختلف من مزرعة إلى أخرى، لكنها تبدأ من نحو 70 إلى 72 جنيهًا وقد تصل إلى 75 جنيهًا للكيلو.

وأكد أن المنتج لا يستهدف تحقيق أرباح مبالغ فيها، وإنما يحتاج إلى تحقيق هامش ربح يسمح له باستمرار النشاط والإنتاج، مشددًا على أن استقرار الأسعار يصب في مصلحة المنتج والمستهلك معًا.

وأوضح أن المشكلة الحقيقية تتمثل في التذبذب الحاد للأسعار، بحيث يرتفع سعر الدواجن بشكل كبير خلال يوم ثم يتراجع إلى مستويات منخفضة في اليوم التالي، وهو ما يضر باستقرار السوق ويصعب عملية التخطيط لدى المنتجين.

معادلة سعرية لتحقيق التوازن



وشدد عبدالعزيز السيد على ضرورة وضع معادلة سعرية واضحة تستند إلى التكلفة الحقيقية للإنتاج، بما يضمن حصول المنتج على سعر عادل، وفي الوقت نفسه يحمي المستهلك من أي زيادات غير مبررة.

وأضاف أن شعبة الدواجن، باعتبارها أحد مكونات المجتمع المدني، تعمل على رصد المشكلات التي يواجهها القطاع على أرض الواقع، وطرح حلول تساهم في تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة.

وأكد أن الوصول إلى سعر عادل يجب أن يوفر للمنتج هامش ربح مناسبًا دون أن يتحول ذلك إلى أعباء إضافية يتحملها المستهلك.