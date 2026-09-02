هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

صعدت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، بنحو 7 جنيهات وذلك بعد أن شهد سعر الدواجن هدوء على مدار أكثر من شهر ، عقب انخفاضات قوية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزارع بعد أن كانت 57 جنيها، لتصل في الاسواق بين 75 و80 جنيها.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الأسواق بين 67 و70 جنيها عند وصولها للمستهلك.

وضربت أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر

تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيهًا، وتراجعت إلى 57 جنيهًا ثم ارتفعت إلى 59 ثم الآن 65 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18 و19 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 14 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 14 جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر 25 جنيهاً.

بط بيور 20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 80و85 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيهًا.