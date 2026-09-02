قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجل شقيقة إيمان الطوخي يكشف ذكرى مؤثرة من كواليس «لا إله إلا الله»
إنقاذ طفل من الاختناق بعد اكتشاف جزء من كيس مايونيز عالق بين الأحبال الصوتية بمستشفى أطفال بنها
ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة أجرة وتروسيكل بمرسى مطروح
ترامب: مستعدون لهجوم جديد على إيران.. والحملة لن تستمر طويلًا
عايز 60 مليوناً .. ناقد رياضي يكشف تفاصيل الخلاف بين إمام عاشور والنادي الأهلي
تغيير موقف الصين نجاح لمصر.. خالد عكاشة يكشف دلالات دعم بكين للقاهرة في أزمة سد إثيوبيا
محمود مسلم: اتفاق بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني بشأن أهمية خفض التصعيد في المنطقة
وزير الصحة الإيراني: مقتل 18 شخصا وإصابة 108 في الضربات الأمريكية أمس
روبيو: التواصل مع موسكو ضرورة لتجنب سوء التقدير والتصعيد النووي
برلماني: ضبط السوق العقارية يحمي المواطن ويعيد الثقة للاستثمار
عايز لما أكبر أشتغل دكتور.. الطفل محمد رجب بطل واقعة إنقاذ والده يكشف التفاصيل
نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها برسالة رومانسية لزوجها فادي الهاشم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هتشتريها بكام بُكره؟.. صعود أسعار الدواجن في المزارع والأسواق

الدواجن
الدواجن
آية الجارحي

صعدت أسعار الدواجن في المزارع والأسواق، بنحو 7 جنيهات وذلك بعد أن شهد سعر الدواجن هدوء على مدار أكثر من شهر ، عقب انخفاضات قوية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 65 جنيها في المزارع بعد أن كانت 57 جنيها، لتصل في الاسواق بين 75 و80 جنيها.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تشهد مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى ضرورة تحقيق هامش ربح مناسب للمنتج المصري، بما يضمن استمراره في السوق وعدم تعرضه للخسائر التي قد تدفعه إلى الخروج من المنظومة.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، الأمر الذي مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

وقال طارق سليمان، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب تصدير الدواجن المجمدة بمختلف أنواعها، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات لا تقل عن 200 مليار جنيه، ما يجعله أحد أهم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الدواجن بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، فيما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم  الأربعاء ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وسجل سعر الدواجن في الأسواق بين 67 و70 جنيها عند وصولها للمستهلك.

وضربت أسعار الدواجن موجة قوية من التراجع الذي نتج عن زيادة المعروض في الأسواق، ووفرة الإنتاج الذي نتج عن قرارات وتوسعات اتخذها المنتجون منذ عدة أشهر عندما كانت الأسعار مرتفعة، وهو ما انعكس الآن على الأسواق في صورة انخفاضات متتالية في الأسعار.

أسعار الدواجن في مصر  

تحرك سعر كيلو الدواجن البيضاء من مستوى الـ 71 إلى 79 جنيها من مستوى 80 جنيهًا وصولاً إلى مستوى الـ 86 جنيهًا ثم إلى 91 جنيها ثم هبطت لـ 86 جنيهًا ثم ارتفعت مجددا إلى 91 جنيهًا، ثم 96 جنيها للكيلو ثم 88 جنيهًا و85 جنيهًا ثم 76 جنيهًا ثم 70 جنيهًا  ثم 60 ثم تذبذبت بهدها ثم وصلت 57 ثم صعدت إلى 69 جنيهًا، وتراجعت إلى 57 جنيهًا ثم ارتفعت إلى 59 ثم الآن 65 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 18 و19 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 16 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: بين 14 و15 جنيهاً.

كتكوت فيومي 14 جنيهاً.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 80و85 جنيهًا.

سعر البانيه: بين 200 و220 جنيهًا.

سعر الكبد والقوانص: 135 جنيهًا.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 50 و60 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 160 جنيهًا.

سعر البط: 140 لـ 160 جنيهًا.

سعر الأرانب 150 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن سعر الدواجن البيضاء سعر الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث اتوبيس نويبع

ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس نويبع.. 22 وفاة و28 مصابا بينهم 3 أفراد شرطة

محافظ جنوب سيناء

اختلال عجلة القيادة.. محافظ جنوب سيناء يكشف آخر تطورات حادث أتوبيس دهب نويبع

الأهلي

الأهلي يجدد عقود 8 نجوم في الفريق وملفان ينتظران الحسم

عبلة كامل

بعد اخر ظهور فى رمضان الماضي.. أحمد كمال يكشف الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل

ندي كامل

النيابة العامة تأمر بعرض ندى الكامل ومغني الراب كردي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

الدولار

ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الدكتور مينا جرجس وعمرو مغربي عضو صيادلة القاهرة

صيادلة القاهرة توفر 6 فرص عمل لـ"الصيدلي الدليفري".. ومفاوضات لإقناعه بالقبول

وزير الصحة

الصحة: ارتفاع وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء لـ 22 والمصابين 28 شخصا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي والرئيس الصيني

ماجد منير: توافق كبير بين الرئيس السيسي وشي جين بينج والجانب الاقتصادي كان ظاهراً بقوة

برنامج 90 دقيقة ..

بحث مصري يحاول فك واحد من أكبر أسرار الكون.. د.سعد عطا يكشف التفاصيل

جانب من الحلقة

نقيب صيادلة القاهرة: «إحنا فخورين بدكتور مينا وفي ضهره.. ووفرنا له شغل ثابت»

بالصور

للبنات المهتمة ببشرتها وجمالها.. تحذير عاجل من منتجات التجميل.. بها مواد خطيرة

البشرة
البشرة
البشرة

بعد غياب 6 سنوات.. ميتسوبيشي تعيد "باجيرو" بجيل خامس أكثر تطورا

ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 
ميتسوبيشي باجيرو 

ذهب نوربورغرينغ بحريني.. فريق 2 سيز موتورسبورت يتوج بكأس التحمل في إنجاز جديد

فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت
فريق 2 سيز موتورسبورت

أسعار بروتون ساجا موديل 2010 المستعملة في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

فيديو

نجلاء فتحي

المرض والفقد.. أسرار وراء ابتعاد نجلاء فتحي عن الأضواء

ظاهرة كونية

لا تحتاج التلسكوبً.. ظواهر فلكية مذهلة تنتظر المصريين في سبتمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد