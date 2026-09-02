رجوع مفاجئ للخلف ينتهي بتصادم سيارتين في شوارع سوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة أول سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين؛ إثر اصطدام إحداهما بالأخرى من الخلف أثناء سيرهما بأحد الشوارع، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الواقعة على التلفيات المادية فقط.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة قسم أول سوهاج، دون وجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي الحادث سيارة يقودها شخص في العقد الخامس من العمر، ويقيم بدائرة مركز المنشاة، وسيارة أخرى يقودها شخص في العقد الخامس من العمر ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء قيام قائد السيارة الثانية بالرجوع للخلف بأحد الشوارع بدائرة القسم، حيث تصادف في ذات التوقيت قدوم السيارة الأولى، ولم يتمكن قائدها من تفادي السيارة الأخرى، ما أدى إلى اصطدامه بها من الخلف.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالسيارتين، دون أن ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، حيث لم يحتج أي من قائدي السيارتين أو المتواجدين بمحيط الواقعة إلى تلقي العلاج الطبي.

وبسؤال قائدي السيارتين، أفادا بمضمون ما أسفرت عنه التحريات بشأن كيفية وقوع الحادث، مؤكدين أن الواقعة جاءت نتيجة الرجوع المفاجئ لإحدى السيارتين للخلف وعدم تمكن السيارة القادمة من تفاديها في الوقت المناسب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.