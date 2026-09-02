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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خدمات

مهندسون وفنيون.. آخر موعد للتقديم على وظائف مصر للطيران 2026

وظائف مصر للطيران2026
وظائف مصر للطيران2026
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن وظائف مصر للطيران2026، حيث أعلنت الشركة عن حاجتها لشغل بعض الوظائف المتنوعة ما بين مهندسين وفنيين ومشرفين، وحددت الشركة شروطا لكل وظيفة مع المؤهلات المطلوبة، ومن المقرر أن يكون آخر يوم للتقديم في وظائف مصر للطيران2026 هو 6 سبتمبر المقبل. 

شروط التقديم على وظائف مصر للطيران 2026

بالنسبة إلى الشروط العامة للوظائف الهندسية، حددت الشركة القابضة لمصر للطيران ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا عند بدء قبول الطلبات، مع اشتراط أن يكون من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو من المقيمين فيها إقامة دائمة، وأن يكون العنوان مثبتًا في بطاقة الرقم القومي السارية.

وأكدت الشركة تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها داخلها، مع ضرورة اجتياز الاختبارات المحددة وفقًا لمتطلبات كل وظيفة من الوظائف المعلنة.

شروط وتفاصيل وظائف مصر للطيران 2026 الحق قدم | صوت المسيحي الحر

موعد ورابط التقديم على وظائف مصر للطيران 2026

أوضحت الشركة أن التقديم على وظائف مصر للطيران 2026 يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للشركة القابضة لمصر للطيران، خلال الفترة من 26 أغسطس 2026 وحتى 6 سبتمبر 2026.

وشددت الشركة على ضرورة استيفاء جميع الشروط وتوفير المستندات المطلوبة لكل وظيفة قبل إتمام إجراءات التقديم الإلكتروني.

وظائف مصر للطيران 2026

1- وظائف للمهندسين

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجتها إلى مهندسين للعمل بقطاع المشروعات وصيانة المنشآت، وذلك بنظام عقود العمل محددة المدة، في عدد من التخصصات الهندسية.

وتشمل التخصصات المطلوبة مهندسًا مدنيًا، ومهندسًا معماريًا، ومهندس ميكانيكا، ومهندس إنتاج، ومهندس كهرباء قوى، ومهندس كهرباء اتصالات. ويشترط لوظيفتي المهندس المدني والمهندس المعماري الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب، بينما تتطلب وظيفة مهندس ميكانيكا الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب، إلى جانب إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

أما وظيفة مهندس إنتاج، فتشترط الحصول على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيكا إنتاج، مع إجادة التعامل مع برنامجي «Elite» و«HaP». وبالنسبة إلى وظيفتي مهندس كهرباء قوى ومهندس كهرباء اتصالات، فيشترط الحصول على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب، مع امتلاك خبرة تتراوح بين 3 و10 سنوات في مجال التخصص.

وظائف مصر للطيران 2025.. التقديم يبدأ اليوم - جريدة المستقبل

2-مشرف مشروعات ومباني

وتضمنت وظائف مصر للطيران 2026 أيضًا حاجة الشركة القابضة إلى التعاقد مع مشرفي مشروعات ومبانٍ للعمل بقطاع المشروعات بعقد محدد المدة، على أن تتولى الوظيفة مهام المشاركة في الإشراف على تنفيذ المشروعات التابعة للشركة القابضة وشركاتها.

ويشترط للتقدم الحصول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية بنظام الخمس سنوات، في أحد تخصصات تبريد وتكييف، أو هندسة كهربائية، أو تشييد وبناء، إلى جانب امتلاك خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات، مع إجادة اللغة الإنجليزية.

كما تشترط الوظيفة ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا عند غلق باب التقديم، وأن يكون من الذكور المقيمين إقامة دائمة في محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية، وفقًا للعنوان المسجل ببطاقة الرقم القومي.

ويجب تقديم شهادة الخدمة العسكرية بتقدير «جيد جدًا» على الأقل، مع قبول حالات الإعفاء والإعفاء المؤقت والتأجيل، إلى جانب اجتياز الاختبارات المحددة وسداد تكاليفها، فضلًا عن دفع 100 جنيه للمصروفات الإدارية غير القابلة للاسترداد.

وظائف جديدة في مصر للطيران 2026.. التخصصات المطلوبة والشروط وموعد التقديم

3- وظائف خدمات أرضية

وأعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية حاجتها لشغل عدد من الوظائف بعقد عمل محدد المدة لمدة 11 شهرًا، واشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط صناعي، بالإضافة إلى امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية.

وتتضمن شروط وظائف مصر للطيران 2026 ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا عند انتهاء فترة التقديم، وأن يكون من الذكور، إلى جانب الإقامة الدائمة في محافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية، وفقًا للعنوان المدون في بطاقة الرقم القومي.

ويُطلب من المتقدم تقديم شهادة الخدمة العسكرية بتقدير «جيد جدًا» على الأقل، مع السماح بحالات الإعفاء أو الإعفاء المؤقت أو التأجيل للمتقدمين الذكور، فضلًا عن ضرورة اجتياز الاختبارات التي تحددها الشركة وسداد التكاليف الخاصة بها.

كما يتعين على المتقدم دفع 50 جنيهًا مقابل المصروفات الإدارية، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد، وذلك بخزينة الشركة، مع الالتزام بطبيعة العمل بنظام النوبات.

4-وظائف فنية

تشمل وظائف مصر للطيران 2026 كذلك فرصًا لفنيين بقطاع المشروعات وصيانة المنشآت في مجموعة من التخصصات المختلفة، للعمل بموجب عقد محدد المدة. 

ويشترط الحصول على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط صناعي يتناسب مع التخصص المطلوب، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات التي تحددها الشركة.

ويشترط ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا عند بدء قبول الطلبات، وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة بمحافظة القاهرة الكبرى، وفقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي.

وتتضمن الشروط أيضًا تقديم شهادة الخدمة العسكرية بتقدير «جيد جدًا» على الأقل، مع قبول الإعفاء أو الإعفاء المؤقت أو التأجيل، واجتياز الاختبارات المقررة وسداد تكاليفها، إلى جانب دفع 100 جنيه رسومًا إدارية غير قابلة للاسترداد.

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