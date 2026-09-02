انطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 83.. جورج كلوني وداني بويل في الافتتاح

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ 83 من مهرجان فينيسيا السينمائي على جزيرة ليدو، وسط حضور لافت لعدد من أبرز نجوم وصناع السينما حول العالم، بينهم جورج كلوني والمخرج داني بويل، في دورة تطغى عليها الموضوعات السياسية إلى جانب المنافسة السينمائية والجوائز.

وتتواصل فعاليات المهرجان حتى 12 سبتمبر الجاري، وسط اهتمام كبير بالأفلام المشاركة، خاصة الأعمال التي يُتوقع أن يكون لها حضور قوي في موسم الجوائز المقبل وسباق الأوسكار.

فيلم Ink

ويفتتح المهرجان فيلم Ink للمخرج داني بويل، الذي يخوض المنافسة على جائزة الأسد الذهبي، ويتناول قصة استحواذ رجل الأعمال روبرت مردوخ على صحيفة The Sun البريطانية عام 1969، من خلال شخصية المحرر لاري لامب، التي يجسدها جاك أوكونيل، فيما يؤدي جاي بيرس شخصية مردوخ.

والفيلم مأخوذ عن مسرحية للكاتب جيمس جراهام، ويُنظر إليه كأحد الأعمال التي قد تحجز لنفسها مكانًا في موسم الجوائز، بينما شبّه بويل تجربته في صناعة الفيلم بطريقة إنجاز فيلمه الشهير Trainspotting، معتمدًا على ميزانية محدودة ومجموعة من الممثلين الذين آمنوا بالمشروع.

مهرجان فينيسيا السينمائي

ويشهد المهرجان كذلك تكريم النجم جورج كلوني بمنحه جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، تقديرًا لمسيرته في التمثيل والإخراج، فيما أوضح مدير المهرجان ألبرتو باربيرا أن التكريم يعكس قيمة كلوني الفنية بعيدًا عن حضوره كنجم سينمائي.

كما تكرّم الدورة النجمة إلين بورستين، البالغة من العمر 93 عامًا، بمنحها جائزة الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة، احتفاءً بمسيرتها الممتدة في السينما العالمية.