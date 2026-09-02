رئيس غرفة القاهرة التجارية: رئيس الوزراء تعهد باجتماع الأسبوع المقبل لبحث أزمة رسوم البيليت

قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن عددًا من مصانع الدرفلة توقف عن الإنتاج بسبب تداعيات رسوم البيليت المفروضة على الواردات، مؤكدًا أن استمرار الرسوم يفرض ضغوطًا كبيرة على تكاليف الإنتاج ويهدد قدرة المصانع على مواصلة العمل.



وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج «48 ساعة اقتصاد» على قناة TEN، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعهد بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل مع ممثلي مصانع الدرفلة، لبحث تداعيات الرسوم المفروضة على واردات البيليت والعمل على إيجاد حلول للأزمة.



وأوضح أن المصانع تستعد لعرض الدراسات التي أعدتها بشأن تأثير الرسوم على تكاليف الإنتاج، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى حلول عاجلة تضمن استمرار المصانع في العمل والحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة، وعدم خروج المزيد من المصانع من دائرة الإنتاج.



وشدد رئيس غرفة القاهرة التجارية على ضرورة مراجعة تأثير رسوم البيليت على مصانع الدرفلة، باعتبار البيليت مادة أساسية في عمليات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وضمان استمرار المصانع وقدرتها على الإنتاج والمنافسة.



وأكد العشري أهمية سرعة التعامل مع الأزمة، بما يحافظ على استثمارات قطاع الدرفلة والعمالة المرتبطة به، ويدعم استقرار سوق الحديد في مصر.