مجلس وزراء الداخلية العرب يدين العدوان الإيرانى على المملكة الأردنية

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الآثـم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت، في انتهاك سافر للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.

وأدانت الأمانة العامة للمجلس بكل حزم هذا العدوان الغاشم، الذي يندرج ضمن سلوك إيران العدائي المستمر ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، فإنها تجدد تضامنها الكامل ومساندتها المطلقة للمملكة الأردنية الهاشمية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولمملكة البحرين ولدولة الكويت وسائر الدول العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.





