العازفه جوو تشاو: الجمهور الصيني تأثر كثيرا بجودة الألحان المصرية

قالت الدكتورة جوو تشاو، العازفة الصينية، إن مصر والصين تكملان بعضهما بعضًا، مؤكدةً أن الموسيقى تمثل جسرًا ثقافيًا بين البلدين والشعبين، وأن بعض الأمور البسيطة يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا.

وأوضحت خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان منى صالح وعهد العباسي، أن لحنًا مصريًا انتشر على نطاق واسع في الصين، وعزفه عدد كبير من الموسيقيين الصينيين على آلات موسيقية مختلفة، مشيرةً إلى أن الصينيين أطلقوا عليه اسم "اللحن المصري".

وأضافت أن الناس بدأوا في تداول اللحن مصحوبًا بصور الأهرامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتةً إلى أنها نشرت اللحن أيضًا وقامت بعزفه.

وأكدت أن الموسيقى تُعد إحدى الوسائل الرائعة التي تساعد الشعوب على فهم بعضها بعضًا، مشيرةً إلى أنها تحدثت كثيرًا عن الألحان المصرية ومدى تأثيرها في الجمهور الصيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها عزفت الموسيقى المصرية أكثر من مرة أمام جمهور صيني، مؤكدةً أن الجمهور أبدى إعجابه بها، لافتةً إلى أنها عزفت مقطوعة "لونجا رياض" للموسيقار رياض السنباطي، إلى جانب عدد من المقطوعات الأخرى، مع إضافة آلة «البيبا» الصينية إليها.