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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

11 مليار دولار في 6 أشهر.. قفزة في التبادل التجاري بين مصر والصين

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني
البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد سليمان، الباحث في الشؤون الآسيوية، أن العلاقات المصرية الصينية قوية وممتدة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اعترفت بجمهورية الصين، وتم إقامة علاقات دبلوماسية معها.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن العلاقات بين مصر والصين شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا ملحوظًا، وتسير في طريق تصاعدي، مع وجود تعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

ولفت إلى أن العلاقات بين مصر والصين تمتد لنحو 70 عامًا، موضحًا أن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم، وأن هناك شراكات استراتيجية بين البلدين.

الحزام والطريق

 

وكشف أن هناك اتفاقية بين مصر والصين ضمن مبادرة «الحزام والطريق»، موضحًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق المنفعة المشتركة، وأن مصر والصين تتعاونان بما يحقق استفادة متبادلة بين الطرفين.

وأوضح أن مصر لديها ما تقدمه للصين، والعكس، ولذلك توجد اتفاقيات بين البلدين تحقق فوائد اقتصادية مشتركة.

التبادل التجاري

 

وقال إن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وصل في عام 2025 إلى نحو 20 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوز حجم التبادل التجاري 11 مليار دولار.

4 آلاف شركة صينية 

 

وأوضح أن هناك ما بين 3 آلاف و4 آلاف شركة صينية تستثمر في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذا الأمر يحقق فوائد اقتصادية مهمة، وأن زيارة الرئيس الصيني الحالية سيكون لها تأثير إيجابي في زيادة الاستثمارات والمشروعات في العديد من المجالات، ومن المتوقع توقيع 20 اتفاقية في جميع المجالات.

الصين مصر والصين صدى البلد الحزام والطريق

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