الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل جيبوتي بدوري الأبطال

يعود فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، للتدريبات الجماعية اليوم بعد حصوله على راحة أمس عقب مواجهة منتخب السويس بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته، استعدادًا لمواجهة إيه إس بورت بطل جيبوتي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك فاز على منتخب السويس بتروجت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثاني.

موعد مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك وإيه إس بورت في الثامنة مساء الجمعة 4 سبتمبر، على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في الثامنة مساء السبت 12 سبتمبر، على استاد القاهرة أيضًا، وفقًا للموعد المحدد للمباراة.