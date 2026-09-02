نجحت قوات التحالف الدولي من اعتراض وإسقاط 10 طائرات مسيّرة مفخخة في المجال الجوي لمحافظة أربيل.

جاء ذلك في بيان لمؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء .

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن عمليات الاعتراض والتصدي جرت في الفترة ما بين الساعة 01:13 والساعة 03:31 فجراً، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء تلك الهجمات.

وفي وقت سابق ؛ الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء استهداف منشآت عسكرية أمريكية داخل قاعدة "حرير" في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، عبر هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

تدمير مركز صيانة ومنظومة توجيه منطاد

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "إيرنا" أن مقاتلي القوات البرية التابعة للحرس نفذوا "عملية تكتيكية" استهدفت مركز الصيانة ومخازن المعدات الفنية المتطورة التابعة للجيش الأمريكي في القاعدة.

وأضاف البيان أن الهجوم شمل أيضاً إصابة منظومة توجيه منطاد التجسس التكتيكي داخل القاعدة، مشيراً إلى اندلاع حرائق في مستودعات الوقود ومقتل عدد من العناصر الأمريكية.

رداً على "مجزرة" سيريك

برر الحرس الثوري العملية بأنها جاءت "ثأراً للدماء الزكية" التي أريقت في إيران.

واتهم البيان الجيش الأمريكي بـ"شن عدوان" تسبب في مقتل نحو 200 طفل في منطقتي ميناب ولامرد، وبـ"مهاجمة حفل زفاف لزوجين سنيين في جزيرة سيريك" ما أسفر عن سقوط نحو 70 شخصاً بين شهيد وجريح، بينهم 4 شهداء بينهم طفل.

ووصف البيان القوات الأمريكية بـ "الجيش الأسود قاتل الأطفال"، مؤكداً أن الهجوم على أربيل يأتي رداً مباشراً على هذه الأحداث.