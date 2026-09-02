قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران.. مقتل 3 من قوات الباسيج بالضربات الأمريكية على جزيرة لافان
إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق النزل في الدقهلية
مصرع شاب علي يد زميله بطعنات الغدر بسبب خلافات سابقة بشوارع المحلة
محافظ جنوب سيناء يتابع حادث أتوبيس دهب–نويبع ويوجه برفع الاستعداد بالمستشفيات
الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية.. صور وفيديو
شجاعة طفل تنقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية أثناء قيادته سيارة نقل في بني سويف
بالمدفعية والنشيد الوطني..مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني بقصر الاتحادية
حملات البيطري تضرب المخالفين.. 908 محاضر وضبط مئات الأطنان
مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية
بعد قليل.. الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية
مفيش شرط جزائي.. أحمد شوبير ينهي الجدل حول عقد مصطفى شوبير: قالهم عايز أمضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراض وإسقاط 10 طائرات مسيّرة مفخخة في المجال الجوي لمحافظة أربيل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجحت قوات التحالف الدولي من اعتراض وإسقاط 10 طائرات مسيّرة مفخخة في المجال الجوي لمحافظة أربيل.

جاء ذلك في بيان لمؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، صباح اليوم الأربعاء .

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن عمليات الاعتراض والتصدي جرت في الفترة ما بين الساعة 01:13 والساعة 03:31 فجراً، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء تلك الهجمات.

وفي وقت سابق ؛ الحرس الثوري الإيراني فجر الأربعاء  استهداف منشآت عسكرية أمريكية داخل قاعدة "حرير" في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، عبر هجوم مشترك بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

تدمير مركز صيانة ومنظومة توجيه منطاد

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان نقلته وكالة "إيرنا" أن مقاتلي القوات البرية التابعة للحرس نفذوا "عملية تكتيكية" استهدفت مركز الصيانة ومخازن المعدات الفنية المتطورة التابعة للجيش الأمريكي في القاعدة.

وأضاف البيان أن الهجوم شمل أيضاً إصابة منظومة توجيه منطاد التجسس التكتيكي داخل القاعدة، مشيراً إلى اندلاع حرائق في مستودعات الوقود ومقتل عدد من العناصر الأمريكية.

رداً على "مجزرة" سيريك

برر الحرس الثوري العملية بأنها جاءت "ثأراً للدماء الزكية" التي أريقت في إيران.
واتهم البيان الجيش الأمريكي بـ"شن عدوان" تسبب في مقتل نحو 200 طفل في منطقتي ميناب ولامرد، وبـ"مهاجمة حفل زفاف لزوجين سنيين في جزيرة سيريك" ما أسفر عن سقوط نحو 70 شخصاً بين شهيد وجريح، بينهم 4 شهداء بينهم طفل.

ووصف البيان القوات الأمريكية بـ "الجيش الأسود قاتل الأطفال"، مؤكداً أن الهجوم على أربيل يأتي رداً مباشراً على هذه الأحداث.

العراق إقليم كردستان طائرات مسيرة قوات التحالف الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

الكويت وإيران

استهداف قاعدة علي السالم.. ورسالة عاجلة من إيران للكويت

دعاء الثلث الأخير من الليل

دعاء الثلث الأخير من الليل.. كلمات أدركها قبل الفجر تفتح لك الأبواب المغلقة

ندى كامل

القبض على طليقة أحمد الفيشاوي ورابر شهير في حيازة مخدرات بمدينة نصر

طاقم الإسعاف

طفل في الـ13 ينقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية على طريق صحراوي | تفاصيل

مهيب عبد الهادي

بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

خوان بيزيرا

ناقد رياضي يكشف قرار الزمالك بشأن بيع خوان بيزيرا

حمزة عبد الكريم ورافينيا

البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

شاب بالمنوفية

شاب بالمنوفية يستغيث بعد اكتشاف وفاته في الأوراق الرسمية: رحت أطلع بطاقة قالولي إنت متوفى

وزير الصحة

وزير الصحة يبحث مستجدات إنشاء مجمع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين رؤساء جدد لمجالس الأقسام العلمية بكليتي الحقوق والعلوم

بالصور

هونج تشي.. سيارة الرئيس الصيني ترفع «العلم الأحمر» على أرض مصر

هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر
هونج تشي L5 سيارة الرئيس الصيني في مصر

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم .. وصفة اقتصادية بطعم مختلف

طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالزبادي والثوم

تورّم العين وتغيّر لون البشرة أبرزها .. 5 علامات على الوجه تكشف وجود مشكلات في الكلى

علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى
علامات على الوجه ترتبط بمشكلات الكلى

بإطلالة عفوية .. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

فيضانات نيبال

لا أمطار ولا عواصف .. كيف ضرب الفيضان نيبال دون إنذار؟ | فيديوجراف

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد