البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأربعاء، أن إيران تواصل ما وصفته بـ«نهجها العدائي الممنهج»، من خلال تنفيذ اعتداءات تستهدف المدنيين في المملكة.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوة دفاع البحرين تمكنت من التصدي لعدد من الهجمات الجوية الإيرانية واعتراضها وتدميرها، مؤكدة أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد للدفاع عن المملكة وحماية أمنها.

ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، مع ضرورة الإبلاغ عنها فور العثور عليها. وأكدت جاهزيتها للتعامل الفني والآمن مع تلك الأجسام، بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

وشددت القيادة العامة على أن استهداف المدنيين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة يمثل، بحسب البيان، انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.