بيزيرا راجع يا رجالة .. مهيب عبدالهادي يكشف مفاجأة جديدة لجماهير الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن تطورات جديدة بشأن موقف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب في طريقه للعودة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وقال مهيب عبدالهادي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»: «خوان بيزيرا في القاهرة خلال أيام، وهيعتذر للجماهير وهيبوس التيشيرت كمان».

وأضاف مهيب: «بيزيرا يا رجالة راجع، واللي باس التيشيرت وخلع راجع، وكان عندك حق يا كابتن حسن شحاتة في اللي قولته».

وتابع متسائلًا عن موقف اللاعب بعد عودته: «طيب حد يقولي هل ده خبر حلو ولا مش حلو؟ مش عارف، هل عودة بيزيرا هيلعب أو لا؟ هل جاي علشان يمشي ولا جاي علشان يلعب؟».

وأشار مهيب عبدالهادي إلى أن الزمالك تعامل مع الأزمة بشكل قوي، وتمسك بموقفه تجاه اللاعب، مؤكدًا أن المعلومات التي وصلته تشير إلى عودة بيزيرا للقاهرة خلال أيام.

واختتم حديثه قائلًا: «الزمالك كان له موقف محترم معاه وأصر على موقفه وعودته القاهرة.. فمعلوماتنا إنه راجع القاهرة خلال أيام».