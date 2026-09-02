قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف بنت مصر والصين 7 عقود من الثقة؟ .. «شينخوا» توثق عمق الشراكة بين البلدين
«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف
الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم
بوتين: لا مفاوضات مع «إرهابيين».. وأعطيت أوامر بشن هجمات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني
نداء إنساني| «رجّعها من غير ما تقول أنت مين».. أب يُناشد سارق سماعة نجله المصاب بفقدان السمع
المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله
كواليس جديدة في تجديد مصطفى شوبير .. ماذا حدث في الجلسة الأخيرة؟
الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات
البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب
ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة .. ماذا ينص قانون العمل؟
بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجارات تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل العراقية .. وإيران تتوعد بعملية حاسمة

انفجارات في أربيل، صورة أرشيفية
انفجارات في أربيل، صورة أرشيفية
خاطر عبادة

تصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء، مع تسجيل انفجارات في مواقع أمريكية بشمال العراق، وإعلان طهران شن هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في المنطقة رداً على الضربات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية.

دوي انفجارات في أربيل

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن مصادر عراقية، بسماع دوي انفجارات في مواقع عسكرية أمريكية في أربيل فجر اليوم الأربعاء.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار كبير استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.

ويأتي هذا التصعيد عقب تجدد المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، مع انتقال الضربات الأمريكية إلى أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

طهران: "عملية حاسمة" ورد “أضعافاً مضاعفة”

أعلنت وكالة "تسنيم" أن إيران أطلقت "عملية حاسمة" ضد أهداف أمريكية في المنطقة.

ونشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد قال إنها توثق هجمات صاروخية استهدفت أهدافاً أمريكية في الأردن، ضمن الموجة الثالثة من عملية "معاقبة المعتدين".

وأكد الحرس الثوري أن القوات الأمريكية نفذت غارات على مواقع متعددة في سواحل جنوب إيران، معتبراً أن هذه الضربات ستعجل بـ "إغلاق مضيق هرمز".

وفي المقابل، توعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر "خاتم الأنبياء" بتنفيذ "ضربات ساحقة ومدمرة" ضد الولايات المتحدة رداً على ما وصفاه بـ "العدوان على إيران".

ونقلت "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني رفيع تأكيده أن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية سينفذ حتماً خلال الليلة، وأنه سيكون "أضعافاً مضاعفة".

في المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، مهدداً بشن هجمات "أكبر" إذا ردت إيران على الضربات الأمريكية.

وقال ترامب إن واشنطن "لن تسمح للجمهورية الإسلامية بالاستمرار على حالها"، مؤكداً أن هجوماً أكبر لا يزال قيد الإعداد، في تهديد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد العسكري المباشر بين الطرفين.

"سنتكوم" تعلن إتمام ضربات ناجحة ضد أهداف إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن تنفيذ سلسلة ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية.

أكدت "سنتكوم" في بيان أن القوات الأمريكية أتمت بنجاح سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وذلك في الأول من سبتمبر.

وأوضحت أن الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.

انفجارات في أربيل استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل العراق أمريكا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

ترشيحاتنا

السكري

للاكتشاف المبكر.. اعرف أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

الكبد

ازاى تحمى الكبد من الأمراض.. خطة منزلية تبعد عنك الأطباء

المبيض

الحقي نفسك قبل العقم.. أعراض تكشف قصور المبيض الأولى

بالصور

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

10 نصائح .. طرق فعّالة للتعامل مع الطفل العنيد وسريع الغضب

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

فيديو

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد