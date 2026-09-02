انفجارات تستهدف القنصلية الأمريكية في أربيل العراقية .. وإيران تتوعد بعملية حاسمة

تصاعدت حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء، مع تسجيل انفجارات في مواقع أمريكية بشمال العراق، وإعلان طهران شن هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في المنطقة رداً على الضربات الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية.

دوي انفجارات في أربيل

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلاً عن مصادر عراقية، بسماع دوي انفجارات في مواقع عسكرية أمريكية في أربيل فجر اليوم الأربعاء.

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وقوع انفجار كبير استهدف القنصلية الأمريكية في أربيل.

ويأتي هذا التصعيد عقب تجدد المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، مع انتقال الضربات الأمريكية إلى أهداف داخل الأراضي الإيرانية.

طهران: "عملية حاسمة" ورد “أضعافاً مضاعفة”

أعلنت وكالة "تسنيم" أن إيران أطلقت "عملية حاسمة" ضد أهداف أمريكية في المنطقة.

ونشر الحرس الثوري الإيراني مشاهد قال إنها توثق هجمات صاروخية استهدفت أهدافاً أمريكية في الأردن، ضمن الموجة الثالثة من عملية "معاقبة المعتدين".

وأكد الحرس الثوري أن القوات الأمريكية نفذت غارات على مواقع متعددة في سواحل جنوب إيران، معتبراً أن هذه الضربات ستعجل بـ "إغلاق مضيق هرمز".

وفي المقابل، توعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر "خاتم الأنبياء" بتنفيذ "ضربات ساحقة ومدمرة" ضد الولايات المتحدة رداً على ما وصفاه بـ "العدوان على إيران".

ونقلت "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني رفيع تأكيده أن الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية سينفذ حتماً خلال الليلة، وأنه سيكون "أضعافاً مضاعفة".

في المقابل، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران، مهدداً بشن هجمات "أكبر" إذا ردت إيران على الضربات الأمريكية.

وقال ترامب إن واشنطن "لن تسمح للجمهورية الإسلامية بالاستمرار على حالها"، مؤكداً أن هجوماً أكبر لا يزال قيد الإعداد، في تهديد يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد العسكري المباشر بين الطرفين.

"سنتكوم" تعلن إتمام ضربات ناجحة ضد أهداف إيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عن تنفيذ سلسلة ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية.

أكدت "سنتكوم" في بيان أن القوات الأمريكية أتمت بنجاح سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وذلك في الأول من سبتمبر.

وأوضحت أن الضربات استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني.