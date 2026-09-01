قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
عملية إسرائيلية خاصة.. اختطاف قيادي أمني في غزة وسقوط شهداء
قاليباف يحذر واشنطن: تصعيد الحصار الأمريكي سيقابله رد عسكري إيراني
رئيس البرلمان الإيراني: سنرد عسكريا إذا شددت واشنطن الحصار البحري
الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع استمرار تكون الشبورة الصباحية
بارو : فرنسا تقف إلى جانب لبنان لبناء دولة قوية وحصرية السلاح وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني
تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني ، ظهرت الآن على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني يتيح موقع صدى البلد الآن امكانية الإستعلام عنها مجانا بدون أي رسوم

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني يمكن الآن الوصول إليه بكل سهولة من خلال الضغط مباشرة على https://natega.elbalad.news/ 

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني يتم الاستعلام عنها على موقع صدى البلد من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني https://natega.elbalad.news/  
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة.

 نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني ، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة للنتائج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظامين الحديث والقديم 208 آلاف و218 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و992 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام الحديث بلغت 92.2%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 91.3%، وفي شعبة الرياضيات 92.6%، وفي الشعبة الأدبية 93.9%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لطلاب النظام القديم 99%، حيث بلغت نسبة النجاح في شعبة العلوم 99.6%، وفي شعبة الرياضيات 93.2%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشعبة الأدبية 100%.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للنظام الحديث 207 آلاف و190 طالبًا وطالبة، حضر منهم 207 آلاف و101 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 190 ألفًا و876 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 92.2% من إجمالي الحاضرين.

وبالنسبة للنظام القديم، بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 1028 طالبًا وطالبة، حضر منهم 891 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 882 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 99% من إجمالي الحاضرين.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني صدى البلد رابط نتيجة الثانوية العامة نتيجة الدور الثاني الثانوية العامة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

أسعار الذهب

عيار 21 يقترب من 6260 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار : مصر تمتلك تجربة متكاملة لأول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الكربون

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل طلبات لسحب سيولة بـ 136.86 مليار جنيه من 7 بنوك

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد