قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عموتة كلمة السر .. وكيل بن شرقي يفجر مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الأهلي
رسميًا.. يوفنتوس يعلن التعاقد مع بابي ماتار سار من توتنهام
10 دقائق بين الحياة والموت .. كيف أنقذ مدير مدرسة في نيبال 900 طالب؟
بعد تدخل برلماني.. ما التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات بسبب أزمة السيستم؟
نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك
مقابل 840 مليون ريال.. الوليد بن طلال يستحوذ على أسهم الهلال السعودي
سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
رسميا.. طرابزون سبور يعلن رحيل فاتح تكه عن تدريب الفريق
قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً
تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين
عملية إسرائيلية خاصة.. اختطاف قيادي أمني في غزة وسقوط شهداء
قاليباف يحذر واشنطن: تصعيد الحصار الأمريكي سيقابله رد عسكري إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل موعده بعامين.. بدء إنتاج بئر «فيوم 4» بغرب الدلتا يضيف 80 مليون قدم غاز يومياً

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

خطة تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أية مستجدات؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

واشار المهندس كريم بدوي إلى بدء الإنتاج من بئر (فيوم 4) بمنطقة غرب دلتا النيل، قبل الموعد المحدد بعامين، بما يسهم في إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا، وذلك في ضوء الإسراع في تنفيذ المشروع والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما يعكس أهمية تكامل أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة تنمية الحقول وربط الآبار على الإنتاج.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة "بتروجت" لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة "الموقر التنموية الصناعية"، جنوب العاصمة الأردنية عمان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار أمريكي.

ولفت المهندس كريم بدوي الى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أعمال شركات قطاع البترول خارج السوق المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استعرض "بدوي" خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا، في هذا الإطار، إلى خطط البحث والاستكشاف وحفر الآبار التنموية بمنطقة البحر المتوسط، وما تستهدفه هذه الخطط من تعزيز جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتنمية مواردها من البترول والغاز الطبيعي.

مدبولي وزير البترول والثروة المعدنية الحكومة استدامة توفير المنتجات البترولية الاكتشافات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

ترشيحاتنا

وظائف سفارة كوريا

الراتب450 دولار شهرياً.. وظائف سفارة كوريا وطريقة التقديم

بطاقة الرقم القومي

خطوات استخراجها.. قائمه أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي (عادية وفورية)

مزارع سمكية

كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

بالصور

أطعمة تجنبي وضعها لطفلك في اللانش بوكس.. تحتوي على مواد مسرطنة

مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس
مخاطر اللحوم المصنعة والجبنة الرومي والمثلثات والفينو في اللانش بوكس

تسجيل قراءة العداد .. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر أونلاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر

مع دخول المدارس .. نصائح فعالة لضبط نوم طفلك والاستيقاظ بنشاط

خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط
خطوات تساعد طفلك على النوم مبكرًا والاستيقاظ بنشاط

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد