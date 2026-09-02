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«بروش» السيدة انتصار السيسي يلفت الأنظار في استقبال الرئيس الصيني وقرينته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بروش» السيدة انتصار السيسي يلفت الأنظار في استقبال الرئيس الصيني وقرينته

انتصار السيسي
انتصار السيسي
سارة عبد الله

لفتت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأنظار خلال استقبال الرئيس الصيني شي جين بينج وقرينته، بارتدائها بروشًا يحمل دلالة رمزية للسلام والصداقة بين الشعبين المصري والصيني.

واستوحى تصميم البروش من الشعار الصيني للسلام، في رسالة تعكس عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصين، وتحمل معاني التقدير والتواصل بين البلدين.

وأعربت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن بالغ اعتزازها وترحيبها بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ وقرينته السيدة بنغ لي يوان إلى مصر، مشيرة إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الصديقين.

جاء ذلك في منشور لقرينة رئيس الجمهورية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته للزعيم الصيني وحرمه في مطار القاهرة الدولي وسط مراسم استقبال حافلة وأجواء شعبية ترحيبية، أُقيمت بمناسبة زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني للقاهرة.

وأكدت السيدة انتصار السيسي أن هذه الزيارة التاريخية تعكس العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، وتفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون والتبادل الحضاري والثقافي بين أقدم حضارتين في التاريخ.

السيدة انتصار السيسي الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينج

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