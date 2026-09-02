المنطقة تشتعل .. انفجارات بمنشآت غاز إيرانية .. ورد إيراني يستهدف الأردن والكويت والبحرين

تصاعدت المواجهة العسكرية في المنطقة بشكل حاد مساء الثلاثاء، مع تسجيل انفجارات في منشآت غاز إيرانية، وشن طهران هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على ثلاث دول عربية تستضيف قوات أمريكية.

انفجارات في منشآت غاز إيرانية



أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة عسلوية على ساحل الخليج، وهي مركز رئيسي للغاز في إيران.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن انفجار خط أنابيب غاز في ضواحي مدينة مشهد، دون تسجيل إصابات.

وفي سياق متصل، سُمع دوي عدة انفجارات مساء الثلاثاء في محافظتي هرمزجان جنوبي إيران، وسيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء شن ضربات على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.

رد إيراني يستهدف 3 دول



رداً على الهجمات الأمريكية، أطلقت إيران دفعة صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الأردن والكويت والبحرين.

أعلن الجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى حالياً لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة معادية، على خلفية ما وصفه بـ "العدوان الإيراني الآثم".



وأوضح الجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات المسموعة ناتجة عن عمليات اعتراض الهجمات.

كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 13 صاروخاً باليستياً دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 منها.

وأكدت أن 3 صواريخ سقطت في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في البحرين بهجوم واسع بالطائرات المسيرة، وفقاً لوكالة "روسيا اليوم".

طهران: "الثأر سيُنتزع على نطاق واسع"



ونقلت وكالة "تسنيم" عن الحرس الثوري قوله إن لديه "إحاطة استخباراتية خاصة وكاملة بتحركات الجيش الأمريكي".

وقال العميد محمد أكرمي، المتحدث باسم الجيش الإيراني، في بيان على منصة "إكس" تعليقاً على الهجوم الأمريكي: "الثأر من العدو سيُنتزع قريباً وعلى نطاق واسع"، وأرفق بيانه بالآية الكريمة: "إنا من المجرمين منتقمون".