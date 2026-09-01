خبير : الصين وظفت عنصرها البشري بفاعلية لتحقيق نجاحاتها

أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن الاقتصاد الصيني سجل معدلات نمو قوية على مدار عقود، وصلت إلى نحو 10% سنويًا خلال فترة طويلة، ما أسهم في تحقيق قفزة هائلة في حجم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد نما بنحو 300 ضعف خلال 30 عامًا.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن المجتمع الصيني شهد تطورًا ونضجًا كبيرًا بالتوازي مع النمو الاقتصادي، وانتقل تدريجيًا إلى مرحلة جديدة تستهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية.

وأشار إلى أن أحد أبرز نجاحات التجربة الصينية تمثل في قدرتها على توظيف العنصر البشري بصورة أكثر فاعلية، قائلًا إن الصين نجحت في تحويل الإنسان من "عبء" إلى مصدر رئيسي للإنتاج والاستهلاك، وهو ما دعم عملية النمو الاقتصادي ورفع قدرات المجتمع.