حتى 2029 .. ننشر تفاصيل عقد مصطفى شوبير الجديد مع الأهلي

نجح النادي الأهلي في تجديد عقد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، ليستمر مع النادي حتى عام 2029، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد.

تفاصيل عقد مصطفى شوبير الجديد مع الأهلي

وجاء تجديد عقد شوبير عقب جلسة جمعته في الساعات الأخيرة مع عصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات بالأهلي، تم خلالها إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالاتفاق، سواء الإدارية أو المالية، وفقًا للنظام المتبع داخل النادي.

وبحسب تفاصيل العقد الجديد، سيحصل مصطفى شوبير على 25 مليون جنيه في الموسم كراتب أساسي، إلى جانب 10 ملايين جنيه كحوافز ومتغيرات ترتبط بما يحققه الأهلي من بطولات ونتائج خلال الموسم.

وبذلك تصل القيمة الإجمالية المحتملة لعقد شوبير إلى 35 مليون جنيه سنويًا حال تحقيق جميع البنود المتغيرة.