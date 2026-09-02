خالد الغندور يكشف تحرّك الأهلي لتجديد عقد ياسر إبراهيم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي، للحفاظ على خدمات ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، وحسم ملف تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية: “إدارة النادي الأهلى عرضت على ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، ترضية مالية، بعيدًا عن تفاصيل العرض المقدّم له لتمديد تعاقده مع الفريق”.

وتابع: “الأهلي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقدير اللاعب والحفاظ على استقراره داخل الفريق، خاصة في ظل رغبة النادي في حسم ملف تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، مع استمرار المفاوضات حول باقي التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد”.